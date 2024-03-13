快手出品！DragAnything：拖动锚点精准控制视频物体和镜头运动

划重点: ⭐️ 快手科技联合浙江大学研究团队提出了 DragAnything 方法，利用实体表示实现了对任何物体的运动控制。 ⭐️ 对比现有的运动控制方法，DragAnything 在用户友好性、对象多样性和多对象控制方面具有优势。 ⭐️ 在实验中，DragAnything 在 FVD、FID 和用户调查方面取得了 state-of-the-art 的表现，尤其在对象运动控制方面超过了以前的方法。

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:快手科技联合浙江大学、新加坡国立大学表演实验室研究团队提出了一种名为 DragAnything 的新方法，通过实体表示实现了对任何物体的运动控制。

DragAnything可以实现用户轨迹交互，并具有SAM功能。包括可以精确控制物体的运动，生成高质量视频，用户只需在交互过程中绘制一条轨迹。另外DragAnything可实现对前景、背景和相机等不同元素的多样化运动控制。

研究团队通过分析发现，DragNUWA 的像素运动轨迹并不能很好地代表物体的整体运动，因为单个点无法表示整个实体。此外，他们还观察到，在 DragNUWA 合成的视频中，距离拖动点较近的像素展示了更大的运动，这并不符合他们对物体整体运动的期望。因此，他们提出了 DragAnything 方法，通过实体表示实现了对整个物体的运动控制，解决了这些问题。

与现有的运动控制技术相比，DragAnything 有几个显著的优势:

首先，基于轨迹的操作方式对用户更友好，尤其是在获取其他辅助信号（如遮罩、深度图等）较为繁琐时。用户只需在互动中绘制一条线(即轨迹)即可。

其次，DragAnything实体识别技术能够处理任何对象，这意味着它可以控制包括背景在内的各种实体的运动。

最后，这种实体识别技术还可以同时对多个对象实现不同的运动控制。

大量实验表明，该技术在 FVD、FID 和用户体验研究方面均达到了行业领先水平，特别是在对象运动控制方面，该方法比之前的技术（例如 DragNUWA）在人类评估中提高了26%。

DragAnything 方法在视频生成领域取得了显著进展，为实现对任何物体的精确运动控制提供了新的思路和方法。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/draganything

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