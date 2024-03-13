become-image：人物照片+参考照片可生成目标风格人物照

划重点: ⭐️ 只要上传一张人物照片和一张参考风格的照片就可以将任何人脸图片转换成另一种风格的图像 ⭐️ 可调节生成图片的相关参数，包括保留原始人脸图像的程度、强度控制以及样式应用等 ⭐️ 可以选择添加一些特殊效果，如控制生成图片的噪声程度、固定随机种子以确保再现性等

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:想要将一张人像照片转换成为类似梵高画作的风格如何操作呢?become-image 这个工具就能实现这个效果。

简单来说，become-image 能够将一张人脸图片转换成另一张完全不同风格的图片，实现了独特的图像转换功能。在使用上，用户可以通过上传两张图片，另一幅是要将人脸转换成目标风格的图片。

一张包含人脸的图片作为输入，然后选择另一张想要转换成参考图片作为转换目标，工具就会自动进行处理。

用户可以根据需求调节各种参数，如保留原始人脸图像的程度、强度控制以及样式应用等，从而定制出符合个人需求的图片。

除了基本的参数调节外，用户还可以选择添加一些特殊效果，如控制生成图片的噪声程度、固定随机种子以确保再现性等。这些定制选项使得生成的图片更加具有个性化，满足了用户对于图像转换的多样化需求。

另外，作者已经将将“become-image”作为 Replicate 模型推送，并在 Github 上开源了代码和 ComfyUI 工作流程。

become-image 工具为用户提供了一种全新的图像处理体验，让人们可以通过简单的操作实现复杂的图像转换功能。随着人工智能技术的不断发展，相信类似的创新工具将会越来越多，为用户带来更多惊喜和乐趣。

项目入口:https://top.aibase.com/tool/cog-become-image

试玩地址:https://replicate.com/fofr/become-image

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