​Paper-Piano纸上钢琴：通过摄像头追踪在纸上就能演奏钢琴

划重点: - 🎹 纸上钢琴，不需要购买真实钢琴，只需一张纸就能演奏音乐 - 📹 项目支持最多2个手指，未来将支持更多手指及高度敏感的训练模型 - 🛠️ 利用网络摄像头跟踪用户的手指移动，通过识别手指在纸上的位置来模拟钢琴键的按压。

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:现在，我们无需购买钢琴就可以演奏音乐了。近日，一项名为"Paper Piano 纸钢琴"的项目可以通过摄像头捕捉手指运动，使任何一张纸都能成为一架可以演奏音乐的钢琴。

该项目的工作原理主要为，通过在纸上预定义不同区域来代表钢琴键，当摄像头捕捉到手指触摸特定区域时，相应的音符将被生成。这一过程依赖于手势识别的结果。

其中，纸质钢琴模拟提供一种创新的方式，通过两张A4大小的白纸模拟钢琴键盘，允许用户在纸上演奏音乐。手指追踪利用网络摄像头跟踪用户的手指移动，通过识别手指在纸上的位置来模拟钢琴键的按压。

目前，该项目尚处于支持最多两根手指的阶段，但未来将支持更多手指和更高敏感度的训练模型，为用户提供更丰富的演奏体验。这一技术的发展可能带来更多有趣的音乐应用，使用户无需购买真正的钢琴即可享受演奏的乐趣。

项目入口：https://top.aibase.com/tool/paper-piano

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