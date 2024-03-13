OPPO Watch X官宣：将于3月22日发布

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:OPPO官方宣布，将于3月22日15点正式发布全新的智能手表——OPPO Watch X，这款新品以其卓越的性能和丰富的功能，被誉为全智能手表的新标杆。

在设计上，OPPO Watch X采用了经典的圆形表盘设计，搭载了一块1.43英寸的OLED屏幕，分辨率高达466*466，为用户带来清晰细腻的视觉体验。

在核心配置上，OPPO Watch X搭载了高通骁龙W5Gen1和恒玄BES2700BP双芯平台，配备了2GB的内存，支持IP68防水以及双频GPS定位，内置500mAh的电池。更为引人注目的是，它采用了OPPO双擎混动技术，将高性能处理器和超低功耗芯片完美结合，既保证了出色的性能，又大大降低了功耗，使得全智能手表的续航能力达到了全新的高度。

据实测，OPPO Watch X在全智能模式下的续航时间达到了100小时，而在省电模式下更是能够达到惊人的288小时，为用户提供了更长久的使用体验。

此外，OPPO Watch X还拥有丰富的功能，支持多种运动模式，满足不同用户的运动需求。同时，它还配备了高精度的健康监测功能，能够实时监测用户的心率等健康指标，为用户的健康保驾护航。

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