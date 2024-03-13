OpenAI的 GPT-4.5 Turbo意外曝光，可能于 6 月发布

划重点: - 💡 OpenAI 的 GPT-4.5Turbo 被泄露，搜索引擎如 Bing 和 DuckDuck Go 在官方公告前索引了产品页面。 - 💡 GPT-4.5Turbo 被描述为 OpenAI 迄今最快、最准确、最可扩展的模型，具有256，000个token的上下文窗口。 - 💡 据传言，GPT-4.5Turbo 可能具有视频或3D 功能，但泄露的信息并未提及。

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:OpenAI 的 GPT-4.5Turbo 似乎已被泄露，搜索引擎如 Bing 和 DuckDuck Go 在官方公告前已经索引了 GPT-4.5Turbo 的产品页面。

然而，索引的链接指向一个404页面。但在搜索引擎中有一些预告文字显示，称 GPT-4.5Turbo 是 OpenAI 迄今最快、最准确、最可扩展的模型。这些术语背后到底意味着什么还有待观察。

据预测，这款新模型很可能在本周四正式亮相，恰逢GPT-4发布一周年纪念。OpenAI的CEO Sam Altman也预计将出现在Lex Fridman播客中，继GPT-4发布后他们有过一次深入交流。 GPT-4.5Turbo:更大的处理范围和最新信息预览文本中提到的“上下文窗口”指的是模型能够一次性处理的数据量，GPT-4.5Turbo能处理高达256，000个Token，是之前GPT-4Turbo128K处理能力的两倍，大约相当于200，000个词。

然而，比输入数据量更重要的是模型如何可靠地处理所有这些数据。目前具有大上下文窗口的模型往往会忽略信息，使它们在文本分析大文档时变得不那么有价值。如果 GPT-4.5Turbo 在这方面表现更好，即使性能在其他方面与当前模型类似，该模型也将是一大胜利。谷歌正在对 Gemini1.5进行 β 测试，该模型具有强大的大上下文模型。

预告描述还表明，GPT-4.5Turbo 将一直更新到2024年6月，即所谓的 “知识截止日期”。这表明GPT-4.5Turbo 模型或将在6月份发布。这在 OpenAI 来说可能是相当不寻常的:迄今为止，新推出的模型一经推出便立即可用。

关于即将发布的 GPT-4.5Turbo 的传言至少可以追溯到2023年12月。传言称，新模型可能除了文本和图像外还具有视频或3D 功能。然而，泄露的预告并未提及多模态能力。几天前，OpenAI 首席执行官 Altman 暗示了一种 “值得等待” 的新 AI 模型。

另外，最近加州大学欧文分校（UCI）的一则公告显示，他们正在测试GPT4.5 他们自己的聊天机器人ZotGPT，基于Azure AI，提供对GPT-4.5的无成本访问，支持聊天历史记录、文件上传和大上下文窗口。这也可能暗示GPT-4.5Turbo可能很快就要来了

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