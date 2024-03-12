意大利制造商Piaggio推出AI驱动的工厂机器人 可携带130公斤物品

划重点: - 🤖 Vespa 制造商 Piaggio 推出了一款使用人工智能的工厂机器人，可自主移动在预设路线上，并可携带高达130公斤的物品。 - 🏍️ 该机器人将首先应用于意大利摩托车品牌 Moto Guzzi 的生产线，随后将在意大利、印度、越南和印度尼西亚的其他工厂中使用。 - 🔄 由 Piaggio Fast Forward （PFF） 开发的名为 "kilo" 的设备能够跟随操作人员、在100条预先录制的路线上移动或自主移动，并可在复杂环境中安全移动。

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:意大利维斯帕制造商 Piaggio 于周二推出了一款工厂机器人，该机器人使用人工智能在预设路线上自主移动，最多可携带130公斤的物品。

据悉，这款机器人将首先应用于其摩托车品牌 Moto Guzzi 在意大利的生产线上，并随后将在该公司在意大利、印度、越南和印度尼西亚的其他工厂中使用。这款名为 "kilo" 的设备由该集团的美国机器人移动部门 Piaggio Fast Forward （PFF） 开发，能够跟随操作人员、在高达100个预先录制的路线上移动或自主移动。

Piaggio 表示，kilo 机器人可以在复杂环境中与工人安全移动，适用于任何依赖货物重复移动的行业。PFF 首席执行官 Greg Lynn 在一份声明中表示，这些机器人能够在复杂环境中与工人安全地移动，并适用于任何依赖货物重复移动的行业。这一举措标志着 Piaggio 在工业自动化领域迈出的一大步，为未来工厂生产线的智能化发展做出了贡献。

Piaggio 推出的这款 AI 驱动工厂机器人将极大地提高生产效率和工作安全性，为未来工业生产线的智能化发展树立了一个新的标杆。随着技术的不断进步，这种类型的机器人有望在更多工厂和行业中得到广泛应用，推动工业生产的数字化转型。

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