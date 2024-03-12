法国初创公司 Nijta 希望在AI用例中保护语音隐私

划重点: ⭐ 法国初创公司 Nijta 致力于提供 AI 驱动的语音匿名化技术，以帮助客户满足隐私要求。 ⭐ Nijta 的主要市场在欧洲，受益于严格的 GDPR 数据隐私法律。 ⭐ 该公司已获得来自法国深科技 VC 基金 Elaia 等多方资金支持，并计划通过扩展到 B2C 市场进一步发展。

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:法国初创公司 Nijta 专注于为客户提供 AI 驱动的语音匿名化技术，以帮助他们满足隐私要求。Nijta 的产品 Voice Harbor 能够让声音匿名化，使得在构建人工智能时需要移除生物识别信息的情况下成为可能。

公司总部位于法国里尔，而其印度籍首席执行官 Brij Srivastava 最初为在法国国家计算机科学与自动化研究所（INRIA）攻读博士学位而搬至法国。Nijta 起源于 Inria Startup Studio 计划，是一家获奖的年轻 B2B 公司，目前已从法国深科技 VC 基金 Elaia 和里尔投资公司 Finovam Gestion 等多方获得200万欧元的资金支持。

Nijta 将欧洲视为其主要市场，主要原因是欧洲的 GDPR 是一项非常严格的数据隐私法律。尽管语音匿名化技术适用于多个领域，但 Nijta 的软肋在于合规性和商业机会。公司的 AI 技术为许多企业提供了解决方案，这些企业越来越关注数据隐私并对生成式 AI 感到兴奋。

Nijta 的潜在客户包括呼叫中心，特别是那些处理健康数据的呼叫中心。公司与 Oky Doky 等项目进行了早期合作，旨在更好地处理医疗紧急电话。此外，公司还涉足国防领域以及教育科技领域，例如在儿童语音需要在利用 AI 给予他们发音反馈之前进行匿名化处理。

Nijta 生成的内容会进行水印处理，这已经成为生成式 AI 的标准做法。该公司还表示，Nijta Voice Harbor 的保护是不可逆的，与一些媒体机构使用的希望保护受访者的声音修改方法不同。Nijta 将面临的挑战之一是人们对围绕语音的隐私问题缺乏认识。因此，即使客户并未强调语音隐私，面临重罚的风险正在促使公司成为早期采用者。

尽管如此，Nijta 希望最终扩展到 B2C 市场，着眼于保护录音消息等方面。然而，B2C 市场还需要一些时间，因为 Nijta 的团队规模有限。公司希望将团队成员从现在的七人增加到十人，同时也将接受外部帮助，以便开展其自身无法开展的工作。Business France 等机构帮助 Nijta 降低国际化成本，同时也为该公司在国际市场打开了大门。

Nijta 计划从 Bpifrance 的深科技发展援助中获得另外100万欧元的资金支持，用于资助研发支出。这将进一步加强 Nijta 在国际市场的竞争力，并让公司选择里尔和法国的原因更加合理。

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