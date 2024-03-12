微博上线热搜词条投诉功能 更新热搜词条处置规则

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:微博近日公布了对热搜词条处置规则的更新公告，强调热搜作为网友热议与发现热点的重要场所，一直受到广大用户的青睐。为了更真实、客观地反映社会热点和网民心声，微博始终严格遵循法律法规，只对涉嫌违法的热搜词条进行干预，而对于正常的媒体报道、网友观点及合规热搜词条，则保持其自由流动。

然而，近期平台收到了一些用户、企业及网友的反馈，反映部分热搜词条存在不良现象，如引战互撕、挑唆对立等。为改善热搜生态，保障各方权益，微博决定对热搜词条处置规则进行更新，并增设投诉入口。

首先，在规则更新方面，微博明确，当热搜词条涉及人身攻击或严重侵犯当事人权益时，当事人可通过官方渠道投诉，微博将迅速介入处理。同时，若热搜词条遭到大量用户投诉，且内容明显违背公序良俗或存在引战互撕现象，微博也将及时介入并作出相应调整。

其次，为提升处理效率，微博将上线热搜词条投诉入口，方便当事方和网友进行反馈。微博将根据投诉情况，不断完善相关规则，并公示处理结果。

未来，微博将继续强化热搜生态治理，加大对违规行为的打击力度，优化热搜榜单运营管理，并不断完善热搜管理规则。同时，微博也欢迎广大网友提出宝贵意见和建议，共同为打造更健康、更和谐的热搜环境而努力。感谢大家对微博热搜生态治理工作的支持与关注!

（举报）