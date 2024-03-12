荣耀MagicBook Pro 16将于3月18日发布 引入多项AI功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:荣耀首台AI PC——荣耀MagicBook Pro16将于3月18日19:30发布。这款全新的笔记本电脑不仅搭载顶级硬件配置，更在通信、音质、护眼、屏幕、AI五大领域实现全面领先，旨在为用户带来前所未有的Windows体验。

荣耀MagicBook Pro16的硬件配置堪称旗舰级别，它搭载了Intel酷睿Ultra7155H处理器和NVIDIA GeForce RTX4060显卡，为AI性能提供了坚实的支撑。这意味着，无论是进行复杂的计算任务还是运行大型游戏，荣耀MagicBook Pro16都能轻松应对。

不仅如此，荣耀还在这款笔记本中融入了AI性能功耗模型OS Turbo3.0，使轻薄本也能实现出色的游戏性能。数码博主“数码闲聊站”对此给予了高度评价，认为荣耀这次AI PC的人机交互理念非常出色。

荣耀MagicBook Pro16还具备一系列创新功能，如YOYO助理、全局收藏、多端智慧互联等，进一步提升了用户的使用体验。而值得一提的是，得益于其出色的AI性能，荣耀MagicBook Pro16还成为了全球首款支持空间音频的Windows笔记本，为用户带来更加沉浸式的音频体验。

在显示方面，荣耀MagicBook Pro16同样表现出色。它采用了3072*1920分辨率的超清大屏，支持165Hz刷新率和100% DCI-P3超广色域，为用户带来清晰、细腻、色彩丰富的视觉享受。

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