今日AI:Midjourney角色一致性功能上线、Grok即将开源、OpenAI永远提供免费版ChatGPT

在SXSW2024的一个炉边聊天活动中，OpenAI副总裁兼消费者与企业产品负责人PeterDeng表示，OpenAI将始终提供ChatGPT的免费版本，这一决策是为了符合OpenAI帮助人类的使命。Deng表示，免费的ChatGPT版本将通过向企业销售服务获得资助，随着时间的推移，该版本的功能也将得到不断提升。对于AI发展加速或减速的辩论，Deng表示他站在中间立场:“以一种能够确保制定正确保障措施的方式释放技术”，他补充说，他支持逐步改进的方法，“这是我们推进技术的最佳方式。