今日AI:Midjourney角色一致性功能上线、Grok即将开源、OpenAI永远提供免费版ChatGPT

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📢一分钟速看版
• Midjourney 角色人物一致性功能正式上线
• OpenAI将永远提供免费的ChatGPT版本
• 马斯克 xAI 本周开源 AI 聊天机器人 Grok
• CRM:上传图片立即生成3D模型，10秒搞定
• Magi:自动将漫画转录成文字 并自动生成剧本
• 钉钉工作台支持 AI 生成图标，快速换风格
• 谷歌“窃取”OpenAI模型关键信息:成本低至150元
• 京东推出 “AI 全能服务包” 免费助力商家 AI 赋能
🤖📱💼AI应用
Midjourney 角色人物一致性功能正式上线
【AiBase 提要:】
⭐ 功能介绍: Midjourney 推出角色参考功能，帮助用户根据图片创造一致性内容
⭐ 使用方法:用户可通过添加 --cref URL，调整参考强度 --cw，适用于不同场景
⭐ 适用场景与高级功能:功能适合 MJ6和 Niji6型号用户，支持多 URL 混合使用，结合 --sref 使用
详细教程:https://qqi2gjmnk4.feishu.cn/wiki/FCWuw1K00iGIZlkFb61cC4uXnZg
Magi:自动将漫画转录成文字 并自动生成剧本
【AiBase 提要:】
📝 Magi 模型可以自动将漫画页转录成文字并生成剧本。
📝 功能包括面板检测、文本块检测、角色检测、角色聚类、文本到说话者关联、阅读顺序排序。
📝 项目还包含 Mangadex-1.5M 数据集，旨在解决漫画页面自动理解和剧本生成问题。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/magi
CRM:上传图片立即生成3D模型，10秒搞定
【AiBase 提要:】
🚀CRM是一种高保真图像到3D生成模型，CRM在生成速度上表现出色。
⭐模型在仅10秒内从图像中生成高保真纹理网格，无需任何测试时优化。
⏱️ 效果还可以，但比不上Stability AI的TripoSR。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/crm
试玩入口:https://huggingface.co/spaces/Zhengyi/CRM
Screenshot to Code:GPT-4助力，网页截图秒变干净代码
【AiBase 提要:】
⭐️ 利用GPT-4Vision的强大能力，将屏幕截图转换为干净代码，支持多种技术栈。
⭐️ 生成与代码相关的视觉内容，页面更美观符合设计。
⭐️ 支持克隆现有网站、编辑历史和分支功能，提高开发效率。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/screenshot-to-code
Valla.ai:将代码逻辑展示为可视化的流程图
【AiBase 提要:】
⭐️ 允许用户通过可视化的方式快速理解代码，减少阅读代码的时间，更多时间用于构建功能
⭐️ 提供了代码浏览、数据流可视化和团队协作功能。
⭐️Valla.ai项目已经开放等待列表，入口访问可申请加入。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/magi
Claude3推实验性功能，提供提示词优化器
📝Claude3推出了一个实验性功能，可以优化提示词
📝通过colab使用，需要Claude API，
📝输入简短的提示词，可优化成比较完整的提示词（费token）。
官网文档:https://docs.anthropic.com/claude/docs/helper-metaprompt-experimental
LaVague:理解自然语言指令 实现浏览器交互自动化
【AiBase 提要:】
⚡️ 通过自然语言指令实现浏览器自动化，提升互联网浏览体验。
🤖 释放用户时间，自动化繁琐任务，集中于有意义事务。
🔒 采用先进 AI 技术，支持本地模型保护隐私，实现高效浏览器自动化。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/lavague
Cohere企业级语言模型Command-R:支持128k上下文
【AiBase 提要:】
⭐️ Cohere发布名为Command-R的企业级大语言模型，优化了长文本任务，支持 RAG（检索增强生成） 和工具使用。
⭐️ RAG 和工具使用是关键模式，提高模型准确性和实用性。
⭐️ Command-R 支持10种主要语言，支持长达128k的上下文窗口和更低的价格。
详情:https://www.chinaz.com/2024/0312/1602672.shtml
📰🤖📢AI新鲜事
OpenAI永远提供免费的ChatGPT版本
【AiBase 提要:】
🤖 OpenAI 副总裁 Peter Deng 表示将永远提供免费 ChatGPT 版本，资助来源于企业销售服务。
🚀 免费版本功能将不断提升，AI 可成为人类有益助手，提高生产力和质量。
🔍 Deng 认为 AI 将使人更人性化，个性化定制将随时间学习用户价值观。
详情:https://www.chinaz.com/2024/0312/1602678.shtml
谷歌“窃取”OpenAI模型关键信息:成本低至150元
【AiBase 提要:】
🔍 谷歌成功攻击OpenAI GPT-3.5-turbo模型，成本低至150元
🛡️ 攻击方法简单，通过API不到2000次查询即可获取整个投影矩阵和隐藏维度
📢 OpenAI已知情并采取措施修改模型API
论文:https://arxiv.org/abs/2403.06634
钉钉工作台支持 AI 生成图标，快速换风格
【AiBase 提要:】
⭐️ 支持 AI 批量生成工作台图标，5种风格，7种颜色选择，省时高效。
⭐️ 支持 AI 生成单个图标，管理员可长按图标进行替换操作，更加灵活。
⭐️ 仅限创业版 / 专业版 / 专属版钉钉组织管理员在移动端使用。
详情:https://www.chinaz.com/2024/0312/1602650.shtml
马斯克xAI本周开源类ChatGPT产品Grok
【AiBase 提要:】
⭐️ 马斯克本周开源类ChatGPT的生成式 AI 产品 Grok
⭐️ Grok 性能超过 GPT-3.5、LLaMA270B
⭐️ Grok 具备生成文本、代码、邮件等功能
详情:https://www.chinaz.com/2024/0312/1602657.shtml
零一万物发布「笛卡尔」向量数据库：获评首位 助力AI信息检索
【AiBase 提要:】
⭐️ 笛卡尔向量数据库在 ANN-Benchmarks 上获得 6 项数据集评测第一名
⭐️ 全导航图技术和自适应邻居选择策略为数据库带来高精度和高性能
⭐️ 向量数据库解决大模型四大缺陷，助力 AI 时代信息检索技术发展
详情：https://www.chinaz.com/2024/0312/1602651.shtml
腾讯推ELLA大型语言模型适配器 着重语义对齐与高效提示跟踪
【AiBase 提要:】
⭐️ ELLA 大型语言模型适配器助力模型语义对齐。
⭐️ 可与社区模型和工具结合提高提示跟踪能力。
⭐️ 在短提示效果下表现出色，为语言模型领域带来新机遇。
论文:https://arxiv.org/pdf/2403.0513
京东推出 “AI 全能服务包” 免费助力商家 AI 赋能
【AiBase 提要:】
⭐️ 京东推出 “AI 全能服务包”，商家可借助“开店AI助手”轻松完成开店流程，实现快速入驻。
⭐️ 通过“羚珑”和“京点点”等AI工具，自动生成图文、视频内容，节省制作成本。
⭐️智能代播则能实现24小时不间断直播，降低直播费用。
详情:https://www.chinaz.com/2024/0311/1602478.shtml
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