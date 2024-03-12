小米汽车客服回应何时试驾：发布会后才可开始试驾

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:小米SU7将于3月28日正式登陆市场，并且一上市即可交付给期待已久的消费者。

为了满足广大车迷的迫切期待，小米汽车已提前安排品鉴活动。自3月25日起，全国范围内的29个城市，包括北京、上海、广州、深圳等一线大城市，以及宁波、无锡、重庆、武汉等具有影响力的城市，共计59家门店将率先开放，供消费者近距离欣赏这款全新科技座驾。

至于试驾安排，小米汽车官方客服明确表示，3月25日门店开放当天，消费者即可到店静态品鉴车辆。而发布会结束后，试驾活动也将随之启动，让公众能够亲身体验小米SU7的卓越性能。

小米SU7作为C级高性能、生态科技车，车身尺寸达到了4997mm，轴距为3000mm，车高1440mm，展现出了不凡的气势。首批车型更是搭载了小米超级电机V6、V6s，转速高达惊人的21000转，并采用了小米自研的全新超级800V碳化硅高压平台，最高电压可达871V。

在充电方面，小米SU7同样表现出色。得益于800V超级快充技术，它能够在短短5分钟内补充220公里的续航里程，15分钟则可充电至510公里，这一性能甚至超越了特斯拉Model S Plaid。

而在动力性能上，小米SU7同样不容小觑。它能够实现零百加速仅需2.78秒，最高车速可达265km/h，全面超越了保时捷Taycan Turbo，展现了其强大的竞争力。

月底将至，小米SU7即将与公众见面，相信这款集高性能、高科技于一身的座驾，定能带给消费者全新的驾驶体验。

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