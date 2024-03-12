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新款iPad发布时间公布：最快本月发布 搭载M3芯片

2024-03-12 10:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:知名科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）近日为我们带来了令人振奋的消息。据他透露，苹果正在紧锣密鼓地筹备一场平板电脑的盛宴，计划于3月底至4月间推出全新的iPad Pro和iPad Air系列平板电脑。

这场盛宴不仅仅局限于平板本身，苹果还同步推出了专为iPad设计的新款妙控键盘和Apple Pencil，以提供更加完善的用户体验。

具体来说，新款iPad Pro将搭载强劲的M3芯片，配备OLED显示屏、更轻薄的外壳设计、横向前置摄像头、经过重新设计的后置摄像头等，为用户提供更出色的视觉和拍摄体验。值得一提的是，新款iPad Pro还有可能支持MagSafe无线充电功能，为用户带来更加便捷的充电方式。

Apple-Final-Cut-Pro，Mac 与 iPad 版 Final Cut Pro，苹果，视频剪辑

而新款iPad Air同样不容小觑，将搭载M2芯片和横向前置摄像头，并推出了史上首款12.9英寸iPad Air机型，进一步丰富了用户的选择。

除了平板本身，新款妙控键盘也备受关注。这款专为iPad Pro设计的键盘拥有更大的触控板、部分采用铝制外壳等设计调整，为用户带来更加舒适和高效的打字体验。

同时，苹果还推出了全新的Apple Pencil，为用户提供更加精准和流畅的书写与绘画体验。

据Mark Gurman透露，与不久前推出的M3款MacBook Air一样，这次iPad新品也将采用低调上架官网销售的方式，不再举行盛大的发布会。这无疑为用户提供了更加便捷的购买渠道，同时也彰显了苹果对产品质量的自信。

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