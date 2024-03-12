雷军官宣小米汽车发布日：SU7将于 3 月 28 日正式上市

小米SU7将于3月28日正式上市，并且一上市即可交付。

经过三年的精心研发与准备，小米汽车首款产品——小米SU7终于不负众望，正式与大家见面。这款定位为轿跑车型的SUV，不仅拥有充满运动气息的外观，还搭载了科技感十足的内饰设计。其动力性能也相当出色，单电机版最大马力达到299匹，而双电机版更是拥有惊人的673匹马力，续航里程则可达到668-800公里。

回顾这款车型，小米SU7作为C级高性能生态科技轿车，车身尺寸达到了车长4997mm、轴距3000mm、车宽1963mm、车高1440mm，风阻系数仅为0.195。在智能科技方面，小米SU7同样不逊色，其“智能座舱”搭载五屏联动系统，并采用了骁龙8295座舱芯片，小米澎湃OS也得以顺利上车。车机屏幕为16.1英寸3K分辨率的超大屏幕，不仅支持CarPlay和AirPlay，还配备了HUD以及7.1英寸的翻转仪表，后排更可挂接小米平板Pad作为拓展屏，甚至支持苹果iPad的接入。

尽管智能配置丰富，但小米SU7并未忽视实用性。它保留了大部分物理按键，使得常用功能的操作更为便捷。同时，车辆还配备了氛围灯、运动风格的Nappa真皮座椅、5.35平方米的玻璃车顶以及15扬声器音响系统等豪华配置。

在动力系统上，小米SU7双电机版车型的最大功率高达673马力，0-100km/h加速时间仅需2.78秒，搭载了容量为101kWh的宁德时代三元锂电池，CLTC续航里程达到了惊人的800公里。而单电机版车型的最大功率为299马力，0-100km/h加速时间为5.28秒，配备的是容量为73.6kWh的弗迪磷酸铁锂电池，CLTC续航里程为668公里。

随着3月28日的到来，全国的车友们将有机会近距离感受这款小米汽车的首款产品——小米SU7带来的全新驾乘体验。

（举报）