Midjourney 正式上线角色人物一致性功能

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:Midjourney最新推出的“角色参考”（Character Reference）功能为MJ6和Niji6型号用户提供了一项强大的工具，使角色创作更加一致而富有表现力。该功能的核心概念在于帮助用户根据一张角色的图片创造同一角色内容，强调的是保持角色形象的一致性。

用户在使用该功能时，只需在提示后添加--cref URL，并使用--cw来调整参考强度，范围从100到0。默认设置下，强度为100将使用角色的面部、发型和衣着信息，而强度为0则仅关注面部，适用于更换服装或发型等需要重点处理的场景。具体如下:

• 在提示后加上 --cref URL，其中URL是角色图像的链接。可以使用 --cw 来调整参考强度，范围从100到0。 • 强度为100（--cw100）是默认设置，会使用角色的面部、发型和衣着。 • 在强度为0（--cw0）时，它只会关注面部(适用于更换服装/发型等)。

这项功能的适用场景主要集中在使用Midjourney图像制作的角色上，不太适用于真实人物或照片，以免扭曲其特征。与常规图像提示相似，Cref专注于角色特征，但其精确度存在一定限制，无法复制确切的细节如酒窝、雀斑或T恤标志。

测试如下:

基于角色图新生成的图

除了基本功能外，用户还可以通过使用多个URL混合多个图像或角色的信息，类似于多图像或风格提示，提供更多创作灵感。此外，该功能还可以与--sref结合使用，拓展了创作的可能性。

在Web Alpha上使用时，用户只需将图像拖拽或粘贴到想象栏中，选择作为图像提示、风格参考还是角色参考。通过Shift+选择一个选项，用户可以将图像用于多个类别，使创作过程更加灵活。

Midjourney的角色人物一致性功能为用户提供了更多创作的可能性，让角色形象保持一致性并更富有个性，助力创作者更好地表达创意。

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