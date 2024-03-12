Midjourney禁止Stability AI员工使用服务 涉嫌数据抓取引发争议

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:Midjourney在周三宣布无限期禁止竞争对手Stability AI的所有员工使用其图像合成服务，原因是检测到疑似Stability员工试图批量抓取提示和图像对的活动。这一决定是由Midjourney的倡导者Nick St. Pierre通过官方Discord频道发布的推文引发的。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据称，3月2日午夜左右发生的机器人活动导致商业图像生成器服务中断了24小时。Midjourney发现多个付费账户与Stability AI数据团队员工有联系，试图获取提示和图像对，因此决定禁止所有Stability AI员工使用其服务。公司还宣布了一项新政策，表示激进的自动化或取消服务将导致责任公司的所有员工被禁止。

这一事件引发了争议，艺术家Siobhan Ball指出了Midjourney等公司使用未经许可的训练数据构建人工智能图像合成模型的讽刺之处。一些艺术家对其作品被商业利用感到不满，认为这是对他们的不尊重。

Stability AI首席执行官Emad Mostaque表示正在调查此事，并表示任何事件都不是故意的。他还表示公司不需要Midjourney的数据，并希望将其数据收集技术与竞争对手进行对比。

此次事件引发了业界对数据抓取和道德问题的讨论，同时也突显了人工智能领域的竞争激烈和复杂性。

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