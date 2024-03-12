Kaedim融资1500万美元，推动基于AI的3D资产创作解决方案

**划重点:** 1. 💰 Kaedim宣布在A轮融资中筹得1500万美元，旨在支持其提供市场和基于人工智能的工具，以简化3D内容创作流程。 2. 🌐 创业公司推出新的AI驱动市场，拥有1万个预生成的3D资产，同时展示用户创建的3D资产，计划利用资金扩展平台、团队和市场份额。 3. 🛠️ Kaedim发布一套新工具，旨在协助创作者构建3D资产，包括与Unreal和Blender等现有工作流程集成的3D工作流解决方案，以及自动UV展开等一系列智能插件。

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:Kaedim日前宣布成功完成1500万美元的A轮融资，这笔资金将用于支持其在3D内容创作领域提供的市场和基于人工智能的解决方案。该创业公司最近推出了一个全新的AI驱动市场，拥有1万个预生成的3D资产，同时展示用户创建的3D资产。这一融资将帮助Kaedim扩展其平台、团队和市场份额。

A16z Games领导了此轮融资，Pioneer Fund也参与其中。其他投资者包括Scott Gelb（前Riot Games总裁）、Nate Mitchell(Oculus联合创始人)、Eden Chen(Pragma首席执行官)和Siqi Chen(Runway首席执行官)等。这些投资将为Kaedim的发展提供有力支持。

Kaedim致力于简化3D资产内容创作，并已发布一套全新的解决方案，旨在辅助创作者的努力，而非替代它们。这些工具包括与现有工作流程（如Unreal和Blender）集成的3D工作流解决方案，以及用于3D建模流程的智能插件套件，如自动UV展开等。此外，还提供了一个定制3D资产生成的托管服务，该服务使用Kaedim的机器学习模型，同时提供其他企业级功能。

Kaedim首席执行官Konstantina Psoma在一份声明中表示:“在过去的五年中，我们在包括电子商务、游戏、3D打印、AR/VR等多个市场中看到了3D技术的巨大增长。我们正赋能下一阶段的3D内容创作，类似于DALL-E对于2D图像和概念艺术所做的贡献。”

Kaedim的发展旨在推动3D技术在不同领域的创新应用，为创作者提供更高效的工具和服务。这一融资将为公司在行业中的进一步扩张提供有力支持。VentureBeat将继续关注Kaedim在数字技术领域的进展，为技术决策者提供关于企业技术变革的知识和交易机会。

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