OpenAI副总裁称将永远提供免费ChatGPT版本

**划重点:** 1. 🌐 OpenAI副总裁Peter Deng表示，ChatGPT的免费版本将始终存在，并随着时间推移将具备更多功能。 2. 🚀 OpenAI计划通过向企业销售服务来资助免费ChatGPT版本，同时随着技术的发展，免费版本的功能也将不断提升。 3. 🤖 Deng强调，AI将贯穿未来社会，使人们不再关心内容是由AI创建还是增强。

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:在SXSW2024的一个炉边聊天活动中，OpenAI副总裁兼消费者与企业产品负责人Peter Deng表示，OpenAI将始终提供ChatGPT的免费版本，这一决策是为了符合OpenAI帮助人类的使命。

Deng表示，免费的ChatGPT版本将通过向企业销售服务而获得资助，随着时间的推移，该版本的功能也将得到不断提升。这种方法与谷歌和Meta等科技巨头的做法相似，它们将其产品免费提供给全球，并向广大群众开放，例如Google Search、Facebook、Instagram和WhatsApp。通过提供免费的生成式AI版本，OpenAI旨在通过为那些无法支付付费版本的人提供访问权来扩大使用范围。

Deng认为，让人们尝试使用ChatGPT将使他们意识到AI的强大之处。他表示:“我在我的一生中从未见过如此强大且具有如此巨大潜力的技术。我将其视为一种强大的工具，它解锁了我们深入探索一些我们感兴趣的事物的能力。”

与其说AI会接管社会，不如说AI将“从根本上使我们更加人性化”，因为它使人们能够追求使他们独特的事物。Deng解释说，ChatGPT旨在成为人们的有益助手，甚至可能成为合作伙伴。他提到了一些实际案例，例如在法庭上AI实时监听证词并同时交叉检查过去的案例和其他资源，以为律师提供良好的盘问建议。

在医疗保健领域，Deng引用了一个案例，一位母亲在三年内看了17位医生都无法治愈儿子的病痛。当她求助于ChatGPT时，她得到了正确的答案，她的儿子得以接受手术治疗并康复。

Deng还提到了一项由BCG在《哈佛商业评论》中进行的研究，员工使用ChatGPT后，高绩效者的生产力和质量提高了17%，而低绩效者的提高幅度达到了43%。

他指出，AI的好处之一是可以为经常忙碌的人们创造认知空间。通过处理更加单调和机械的任务，AI释放出人类思考更高层次问题的能力。对于AI的发展方向，Deng认为它将走向边缘，从中学习用户和数据，生成适用于特定场景的答案。

在讨论定制化时，他表示系统将随着时间学习用户的价值观，因为每个文化都有自己的信仰，而OpenAI不应该强加规范。

Deng认为有一天人们将不再关心艺术作品是否由AI创建或增强，就像人们今天使用Adobe Photoshop编辑图像或Grammarly纠正写作一样。然而，在短期内，鉴别AI生成的内容仍然是一个重要的能力，特别是在2024年的选举年中。为此，OpenAI宣布将在ChatGPT生成的图像中添加元数据标记，使用DALL-3图像生成模型。

对于AI发展加速或减速的辩论，Deng表示他站在中间立场:“以一种能够确保制定正确保障措施的方式释放技术”，他补充说，他支持逐步改进的方法，“这是我们推进技术的最佳方式。”

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