4GB未拆封初代iPhone再次拍卖：起拍万元 或将刷新拍卖纪录

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:一台由乔布斯亲手打造的、未拆封的苹果初代iPhone日前在LCG Auctions拍卖平台亮相，引起收藏家们的广泛关注。这款稀有的4GB版本iPhone，不仅让人们回想起2007年那场由苹果引领的科技革命，更因其罕见性成为收藏家们的追求之物。

此次拍卖的起拍价为10000美元，将持续两周，竞拍者们将有机会拥有这款具有历史意义的珍品。据悉，这台iPhone有望挑战去年7月另一台4GB版iPhone拍出的19万美元的纪录，再次证明其非凡的价值。

值得一提的是，苹果在发布初代iPhone时，曾推出过4GB和8GB两个版本。然而，由于8GB版本受到市场的热烈追捧，4GB版本则相对冷门，很快便停产。这也使得4GB版本的初代iPhone变得尤为珍贵。

LCG Auctions的创始人Mark Montero曾指出，4GB版本的初代iPhone比8GB版本稀有20倍以上，这无疑增加了其收藏价值和拍卖吸引力。

回顾历史，乔布斯在Macworld大会上宣布这款手机的那一刻，将其称为“革命性的”。他豪言壮语地表示:“今天，苹果将重新发明手机。”如今，这句话已经成真，初代iPhone不仅改变了苹果的命运，更对整个手机行业产生了深远的影响。

此次拍卖的4GB未拆封初代iPhone，不仅是一台手机，更是一段历史的见证，一个时代的记忆。它让人们再次感受到乔布斯和苹果的创新精神，也让人们期待未来科技发展的无限可能。

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