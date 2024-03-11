比特币突破71000美元 刷新历史纪录

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:3月11日，比特币市场再次掀起热潮，其价格成功突破71000美元大关，刷新了历史最高纪录。

这一突破并非一蹴而就，早在3月8日，比特币就已短暂触及70000美元的重要关口，为后续的强势上扬奠定了坚实基础。

市场观察人士普遍认为，这一涨势不仅体现了比特币作为数字资产的独特魅力，也反映了全球投资者对于加密货币市场的持续关注和热情。

（举报）