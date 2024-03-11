比特币突破71000美元 刷新历史纪录

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:3月11日，比特币市场再次掀起热潮，其价格成功突破71000美元大关，刷新了历史最高纪录。
这一突破并非一蹴而就，早在3月8日，比特币就已短暂触及70000美元的重要关口，为后续的强势上扬奠定了坚实基础。
市场观察人士普遍认为，这一涨势不仅体现了比特币作为数字资产的独特魅力，也反映了全球投资者对于加密货币市场的持续关注和热情。
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在2024年3月5日，比特币市场再次掀起波澜。比特币价格成功触及68000美元，不仅刷新了自2021年11月以来的新高距离其历史最高纪录仅差1000美元。投资者们也将继续关注比特币的动态，期待其未来能够创造更多的市场奇迹。
2月29日，比特币价格攀升至64000美元的新高度，自2021年11月以来持续刷新纪录。在过去的二月里，除了8个交易日外，比特币的价格在所有交易日都实现了上涨。6.4万美元的价格，距离比特币的历史最高已经相差不远。
极氪智能科技宣布其首款纯电轿车极氪007交付量已达到惊人的10000台，仅用时67天，这一成绩再次彰显了极氪汽车的“极氪速度”，打破了量产破万的最快记录。作为极氪的得力之作，极氪007自去年年底上市以来，凭借其出色的性能和合理的售价，赢得了市场的广泛认可。在动力方面，单电机版本的功率可达310千瓦，0-100km/h加速时间仅需5.4秒;双电机版本的前后电机功率分别为165千瓦和310千瓦，最快0-100km/h加速时间仅为2.84秒，这一成绩使其成为全球加速最快的中级轿车。
随着比特币价格在周一逼近5.5万美元，并在周二成功突破这一关口，持续上涨至超过57000美元/枚，加密货币市场迎来了新一轮的热潮。随着ETF投资者的旺盛需求以及微策略公司的进一步增持，比特币价格自2021年底以来首次重返5.5万美元的重要关口。随着更多投资者进入这一市场，比特币以及其他主流加密货币的价格走势将继续受到市场的密切关注。
极氪官微今日发布产品时配图配错，配上了蔚来汽车的图片，引起网友关注热议。网传图片显示，极氪官微宣传极氪007时，配图却是蔚来ET7，引起网友讨论。极氪官方表示是因为海报制作人员未检查到错误，已进行修改。
软银集团股价因创始人孙正义考虑创建一家价值百亿美元的芯片公司上涨。这家总部位于东京的科技投资公司股价上涨了高达3.2%，据彭博新闻报道，这位66岁的亿万富翁正在寻求资金，计划进军人工智能芯片领域，以与NvidiaCorp竞争。其资产负债表受益于对T-MobileUSInc.股票的突然涨势，价值近80亿美元，以及对Arm的90%股权。
软银集团创始人孙正义近日传出消息，他计划筹措高达1000亿美元，用于创立一家全新的AI芯片公司。这家备受瞩目的AI芯片企业将被命名为“Izanagi”，这一名称源自日本神话中的创造与生命之神。在ARM上市之际，孙正义再次表达了自己对人工智能的坚定信仰，并将ARM视为人工智能革命的核心受益者。
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划重点:-🔥Nvidia计划推出功耗高达1000W的B100AI加速器，比之前的产品多出42%的功耗。-💧Dell高管表示，虽然GPU的功耗将持续增加，但直接液冷可能不再是必需的解决方案。Nvidia拒绝置评，这是可以理解的，因为其年度GTC大会仅几周后就要举行。
你可能完全想不到，现在做什么都很便利的生活，会给你带来什么……提高效率?快速获得?追寻一个又一个的风口?实际上，接触到的创业者，尤其是个人IP创业者，他们在追逐目标和赚钱的路上，反而并没有让一切变好，而是生活的压力和频繁工作给自己带来的身心上的痛苦……那如何打破创业规则，顺应自然规律，轻松打造个人IP?我相信看完这篇文章你一定会有答案!她是自�
Tavus提供了一系列的AI模型，特别是在生成高度逼真的说话头部视频方面，其Phoenix模型通过神经辐射场（NeRFs）技术，能够产生自然面部动作和表情，并与输入同步。开发者可以通过Tavus的API访问这些具有高度真实感和可定制性的视频生成服务。
Dola允许用户通过发送文本、语音消息甚至图片来添加事件，提供无压力的编辑体验，并能够与Google日历和Apple日历同步。Dola还提供每日日程摘要，并在正确的时间提醒用户。
Command-R是一个可扩展的生成型模型，旨在平衡高效率和强大的准确性，使企业能够超越概念验证阶段，进入生产阶段。它专为长内容任务设计，如使用外部API和工具的检索增强生成。Command-R与Cohere的Embed和Rerank模型协同工作，为RAG应用提供一流的集成，并在企业用例中表现出色。
Aura TTS（文字转语音）演示展现了Deepgram的高级语音合成技术，可以将文本转换成自然发音的语音，并提供多种声音选项。
ELLA（Efficient Large Language Model Adapter）是一种轻量级方法，可将现有的基于CLIP的扩散模型配备强大的LLM。ELLA提高了模型的提示跟随能力，使文本到图像模型能够理解长文本。我们设计了一个时间感知语义连接器，从预训练的LLM中提取各种去噪阶段的时间步骤相关条件。我们的TSC动态地适应了不同采样时间步的语义特征，有助于在不同的语义层次上对U-Net进行冻结。ELLA在DPG-Bench等基准测试中表现优越，尤其在涉及多个对象组合、不同属性和关系的密集提示方面表现出色。
Devin是世界上第一款完全自主的AI软件工程师。具有长期推理和规划能力，可执行复杂工程任务，并与用户进行实时协作。帮助工程师专注于更有趣的问题，推动工程团队实现更宏伟的目标。
SPM以非侵入性、精确定制、可转移的方式实现概念消除。透过Semi-Permeable结构注入任何DM以学习有针对性的消除，同时通过新颖的潜在定位微调策略有效缓解变化和侵蚀现象。SPMs能够灵活组合、即插即用于其他DMs，无需重新调整，适应多样场景需求。该产品定位于解决现有消除方法的生成变异、转移难度及部署效率等问题。详细信息请查看官方网站。
MDT通过引入掩码潜在模型方案来显式增强扩散概率模型（DPMs）在图像中对象部分之间关系学习的能力。MDT在训练期间在潜在空间中操作，掩蔽某些标记，然后设计一个不对称的扩散变换器来从未掩蔽的标记中预测掩蔽的标记，同时保持扩散生成过程。MDTv2进一步通过更有效的宏网络结构和训练策略提高了MDT的性能。
GifShift提供了一个简单的三步流程，用户可以上传GIF或从图库中选择一个，然后输入描述性的提示，以生成具有标志性角色或风格的新GIF版本。该服务由fal.ai提供支持。
ACT 1（Advanced Cinematic Transformer）是一个由Hotshot Research开发的直接文本到视频合成系统，它能够生成高清晰度的视频，具有多种宽高比且无水印，提供引人入胜的用户体验。该系统通过使用大规模高分辨率文本视频语料库进行训练，以实现高保真度的空间对齐、时间对齐和审美质量。
DragAnything是一款利用实体表示实现任意物体运动控制的产品。与拖动像素的传统方式不同，DragAnything可以实现真正的实体级运动控制。它可以实现用户轨迹交互，并具有SAM功能。该产品可以精确控制物体的运动，生成高质量视频，用户只需在交互过程中绘制一条轨迹。DragAnything可实现对前景、背景和相机等不同元素的多样化运动控制。定位于设计领域，适用于需要对视频中物体进行精细控制的场景。产品定价未公开。
VerificAudio使用深度学习模型分析音频文件的可靠性，以验证它们是否未被合成手段生成。该工具结合了新闻核实技术和先进的人工智能模型，旨在检测和分析含有信息内容的音频文件的真实性。
Applied Intuition提供业界领先的ADAS和AD开发平台，帮助工程团队安全地开发和测试高级驾驶辅助系统和自动驾驶系统。该平台覆盖整个开发周期，从仿真到数据探索和验证，旨在缩短开发周期，提高系统安全性，并加速现代车辆的生产。
Paper-Piano是一个创新的硬件项目，它允许用户通过纸张上的键盘布局来演奏钢琴。该项目可能包括电路设计、纸张键盘的布局以及与电子设备的连接方式。
WhisperKit由Argmax公司推出，是一个基于Whisper项目的推理工具包，它允许在iOS和macOS应用程序中进行语音识别和转录。该项目的目标是收集开发者反馈，并在几周内发布一个稳定的候选版本，以加速设备上推理的生产化。
cog-become-image是一个AI模型，能够将任何面部图片适配到另一张图片上。该项目提供了在Replicate上运行此模型的链接，以及在ComfyUI中运行的指南。此外，还提供了在本地开发和运行Web UI的详细步骤。
Cognition Labs是一个应用AI实验室，专注于推理能力，他们开发的代码只是开始。该公司旨在通过AI技术提升软件工程的效率，并且已经推出了Devin的AI软件工程师。
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