蔚来NOMI GPT领航版开启招募 拥有多模态感知能力

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:蔚来汽车官方宣布，备受瞩目的NOMI GPT领航版现已正式开启招募，标志着2024款蔚来汽车将迈入全新的体验升级阶段。

据了解，NOMI作为蔚来汽车的智能助手，在过去的迭代更新中，已经为用户带来了超过2000项实用功能。经过132次版本迭代，NOMI如今即将迎来GPT领航版的焕新，这将是业内首家纯端侧部署的多模态感知大模型。

值得一提的是，NOMI GPT拥有强大的多模态感知能力，可以通过车内摄像头识别数千种物品。更令人振奋的是，这一功能无需联网即可实现，响应速度超快，且隐私数据不会离开车辆，从而确保了用户数据的安全性。

在功能方面，NOMI GPT将超越传统的问答和信息检索功能。用户可以通过对感觉的描述来向NOMI发出指令，这一创新使得NOMI GPT成为有史以来最聪明的智能助手。在AI技术的加持下，NOMI GPT将为用户带来更加便捷、智能的驾驶体验。

此外，蔚来汽车还宣布，2024款全系车型将采用全新的中央计算平台ADAM，并搭载高通骁龙8295座舱芯片。这一升级将使得座舱算力得到明显提升，为NOMI GPT等智能化功能提供强大的硬件支持。

中央计算平台ADAM将过去分散在不同域的功能整合到集中的计算平台，大幅减少了控制器的数量。同时，与8155芯片相比，8295的CPU算力提升了约2倍，GPU算力提升了8倍，为蔚来汽车的智能化发展提供了坚实的基础。

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