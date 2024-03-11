AI芯片创企Taalas获5000万美元融资 定制专用芯片助力AI模型

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:据外媒SiliconANGLE报道，由Tenstorrent创始人Ljubisa Bajic领导的AI芯片创企Taalas已成功完成两轮共计5000万美元的融资，旨在为特定AI模型打造定制化专用芯片。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Ljubisa Bajic曾在AMD和英伟达任职，是Tenstorrent的创始人和首任CEO。他于2022年10月转任Tenstorrent的CTO兼总裁，将CEO职位交给著名芯片设计师Jim Keller。2023年3月，Ljubisa Bajic离开Tenstorrent，并于9月创立了Taalas这家新公司。

Taalas的目标是构建高度专用化的芯片，为AI模型提供定制算力。该公司认为将AI基本商品化需要将计算能力和效率提高1000倍，而通用计算机的方案无法达到这一高度，唯有将芯片和模型紧密结合才能实现可持续发展。

Taalas的芯片将针对特定神经网络的要求进行构建，无需外部存储器，可在片上容纳整个模型。采用高效硬连线计算，单颗芯片即可匹敌小型GPU数据中心。

Taalas计划于今年三季度实现其首款LLM芯片的流片，并计划在2025年一季度向早期客户出货。通过定制化专用芯片，Taalas致力于推动AI在日常生活中的普及，为AI模型的发展提供强有力支持。

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