今日AI：华为发布4K图像模型PixArt-Σ；这个ComfyUI插件可以还原梦境；Pika把音效视频一锅端了；公众号可以一键集成多种AI功能了

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

🤖📱💼AI应用

华为发布图像生成模型PixArt-Σ可直出4K图像

【AiBase提要:】 ⭐采用DiT架构,可直接生成4K图像 ⭐借助PixArt-alpha基础预训练,实现弱到强训练 ⭐结合高质量训练数据和高效Token压缩,生成高分辨率图像 项目地址:https://top.aibase.com/tool/pixart

ComfyUI-Dream-Interpreter:还原梦境的ComfyUI工作流输入梦境描述生成全景图

【AiBase提要:】 ⚙️可通过GitHub克隆项目进行使用 🌌项目结合了梦境解析器和ComfyUI,提供梦境输入、解析和生成功能 🖼️生成全景图像,让用户交互式探索梦境,创新结合梦境解析与交互画面。

Pika发布SoundEffects功能生成的视频可以自动配音效了

【AiBase提要:】 ⭐用户可以通过描述prompt或让AI自动生成音效为视频增添氛围 ⭐SoundEffects操作简单,用户只需一个prompt或简单描述就能生成音效 ⭐功能目前仅对特定用户开放测试,未来将向所有用户推出

AIwechat-Vercel:无需服务器即可将AI功能集成到公众号中

【AiBase提要:】 ⭐️集成多种AI服务(如GPT、星火、通义千问、Gemini等),允许微信公众号通过文本消息与用户进行智能对话。 ⭐️支持连续问答,实现了超时回复和记忆对话内容(最长30分钟) ⭐️具备图床功能和被关注时的自定义回复功能 项目地址:https://top.aibase.com/tool/aiwechat-vercel 教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Ct421b7xz/

OptimizerAI:可为AI视频自动配音还将支持立体声

【AiBase提要:】 ⭐️通过文字提示创造适用于各种场景的声音和音效。 ⭐️支持声音效果生成、变声、风格标签指定,保持生成一致性。 ⭐️即将支持文本到声音效果转换、立体声、高质量音频生成。 官网地址:https://www.optimizerai.xyz/ 在线体验地址:https://discord.com/invite/bgfnVaaU2n

EasyDiffusionOnline:一款免费的AI绘画工具

【AiBase提要:】 ⭐用户可以免费使用图像生成器和提示生成器。 ⭐EasyDiffusionOnline提供多种创作类型,适合不同用户。 ⭐平台功能强大,用户可以实现创意想法并分享作品。 体验地址:https://top.aibase.com/tool/easydiffusion-online

图片编辑技术StableDrag发布拖动锚点即可编辑图像同时保持高质量

【AiBase提要:】 ⭐新技术StableDrag基于Diffusion模型,拖动锚点编辑图片。 ⭐提供两种类型的图像编辑模型:StableDrag-GAN和StableDrag-Diff。 ⭐目前只上线了论文,试玩页面和代码暂未放出 项目地址:https://top.aibase.com/tool/stabledrag

AI实时绘图工具ImgPilot一键将草图转为艺术作品

【AiBase提要:】 ⭐支持实时绘图,随手涂几笔就能变成好看的画 ⭐ImgPilot项目基于LeptonAI技术开发,结合多种技术提高效果 ⭐提供前后端代码,用户可自由定制部署 项目地址:https://github.com/leptonai/imgpilot 试玩页面:https://top.aibase.com/tool/imgpilot

MIT博士生用VisionPro实时训练机器狗开源项目TrackingSteamer火了

【AiBase提要:】 ⭐MIT博士生开源项目VisionPro实时训练 ⭐应用程序利用VisionPro追踪人类动作实时传输到其他机器人设备 ⭐人类可以为机器人提供精准训练数据,促进人机交互技术的发展 项目地址:https://github.com/Improbable-AI/VisionProTeleop

📰🤖📢AI新鲜事

每年电费2亿?ChatGPT每天竟然要消耗1.7万个家庭的用电量

【AiBase提要:】 🔋OpenAI旗下ChatGPT每日消耗超过50万千瓦时电力,约为1.7万个家庭的用电量。 🔌AI数据中心用电量未来或与小国相当,谷歌等公司搜索请求也消耗大量能耗。 💡AI技术发展需节约能源,监管机构监督企业用电行为,促进可持续发展。

Nvidia因使用侵权作品训练NeMoAI平台被作者起诉

【AiBase提要:】 📚三位作者控告Nvidia未经许可使用其版权图书训练NeMoAI平台。 🚫作者指称Nvidia在NeMo训练后撤下他们的作品。 💡该案或成AI领域版权和数据使用重要先例,影响行业规范和公司行为。

新AI框架H2O:将人类动作实时转换为机器人动作可行走、后空翻、踢球等

【AiBase提要:】 🔄采用可扩展的“从模拟到实际”处理,构建大规模的重定目标运动数据集。 🔄通过训练鲁棒的全身机器人模仿者,成功实现了在真实场景中的动态全身运动遥操作。 🔄通过特权模仿者选择可行动作,确保人形机器人对人类运动高度还原。 项目入口:https://top.aibase.com/tool/human-to-humanoid-h2o-

微软AI研究推数学LLMOrca-Math:通过对Mistral-7B模型进行微调的7B参数小模型

【AiBase提要:】 ⭐Orca-Math通过合成数据集和迭代学习重新定义数学问题教学方法。 ⭐Orca-Math在GSM8K基准上取得显著成就,展示SLM在教育中的潜力。 ⭐Orca-Math利用迭代学习机制取得成功,在解决数学问题方面取得显著进步。 论文地址:https://arxiv.org/abs/2402.14830

谷歌发布Gemini1.5Pro模型技术报告长文记忆能力惊人

【AiBase提要:】 ⭐Gemini1.5Pro模型架构、训练数据与基础设施介绍 ⭐长篇信息检索任务中完美的记忆回溯能力 ⭐长篇信息处理任务准确率达到99%以上 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2403.05530.pdf

全球AI人才报告曝光:清华第三,北大第六!

【AiBase提要:】 ⭐中国培养出的AI人才占全球近1/2 ⭐美国码农面试需12场,薪资压低,面试题难 ⭐Meta压低薪资,裁员潮下AI人才需求狂涨42%

谷歌称GeminiNanoAI大模型暂不支持Pixel8手机

【AiBase提要:】 🌟GeminiNano是谷歌旗下Gemini大模型的移动版本。 🌟由于硬件限制,GeminiNano目前无法在Pixel8手机上运行。 🌟但谷歌表示未来将在其他高端设备上推出GeminiNano。

网络安全模型WhiteRabbitNeo发布可识别安全威胁和漏洞

【AiBase提要:】 ⭐WhiteRabbitNeo发布了新模型,利用Transformers和PyTorch技术,专注于网络安全领域。 ⭐这款模型可识别各种安全威胁和漏洞,如开放端口、未加密服务、API漏洞等。 ⭐WhiteRabbitNeo模型还可应用于编程和代码生成领域,帮助解决编程问题。

————————————

今日Midjourney提示词分享:梨花树下的女孩

垫图+ masterpiece,best quality,A beautiful Chinese girl wearing a beige suit jacket,black hair,short hair,round face,detailed facial details,natural light,glasses,solo,photo background,outdoors,shirt,realistic,looking at viewer,tree,a tree full of pear blossoms,teeth,crossed arms,white shirt,long hair,smile,round eyewear,long sleeves,day,jacket,upper body,high definition photography,Captured by Canon camera --ar 3:4 --s 750 --style raw --v 6.0

(举报)