小米14 Ultra首发！小米申请“小米龙铠”商标

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:近日，小米科技有限责任公司向相关机构提交了两枚名为“小米龙铠”的商标申请，涉及科学仪器和网站服务两大国际分类，目前正处于等待实质审查的阶段。这一举动引发了业界的广泛关注。

值得一提的是，小米龙铠架构已经在小米14Ultra手机上实现了首发搭载。这是一种创新的综合性机身防护方案，显著提升了手机中框、屏幕以及背壳的耐用性和耐摔程度，为用户带来了更为安全的使用体验。

具体来说，小米14Ultra采用了高强度铝合金6M42”作为中框材料，并结合了CNC一体成型技术，使得手机的抗弯性能得到了翻倍的提升。这意味着用户在日常生活中，即使遇到意外摔落，手机也能更好地抵御变形和损坏。

在屏幕防护方面，小米14Ultra同样表现出色。它正面搭配了小米龙晶玻璃，这种玻璃材料使得屏幕的抗摔性能提升了惊人的10倍。此前，小米龙晶玻璃已经在小米14Pro上率先亮相，并获得了用户的一致好评。

此外，小米14Ultra的背部材质同样值得称赞。它采用了全新材质的科纳皮，不仅实现了6倍超强耐磨，解决了以往素皮手机容易掉皮的问题，而且还不易发黄、更抗脏污。这样的设计让手机在保持美观的同时，也更加耐用。

除了龙铠架构之外，小米公司还积极申请了一系列与“龙”相关的商标，如“小米龙晶”、“小米龙鳞”、“小米龙骨”和“小米龙脊”等。目前，这些商标多数处于初审公告状态，显示出小米在品牌建设和产品创新方面的积极态度。

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