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MIT博士生用Vision Pro实时训练机器狗 开源项目Tracking Steamer火了

2024-03-11 15:12 · 稿源：站长之家

要点:

1、MIT博士生开源项目Vision Pro实时训练机器狗

2、应用程序利用Vision Pro追踪人类动作实时传输到其他机器人设备。

3、通过API和模仿学习算法，人类可以为机器人提供精准训练数据。

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:MIT博士生利用Vision Pro开源项目成功实现了对机器狗的实时训练。Tracking Steamer这一应用程序通过追踪人类动作，并将数据传输到其他机器人设备，为未来与机器人互动提供了新方式。

通过API和模仿学习算法，人类在训练机器人过程中更像是机器人的教练，为机器人提供精准的训练数据。

image.png

项目地址:https://github.com/Improbable-AI/VisionProTeleop

Vision Pro的开发使得非专业人员也能参与到机器人训练中，为机器人学习人类与现实世界交互的方式提供了充满前景的数据源。

作者的开源项目引起了广泛关注，人们看到了未来与机器人互动的新可能性。Vision Pro的追踪技术以及实时数据传输功能，为机器人学习人类动作提供了直观简单的交互方式。此外，作者还准备了Python API，让开发者能够接收并处理从Vision Pro传输的追踪数据，进一步推动了机器人技术的发展。

在未来，人们或许会像日常戴眼镜一样佩戴Vision Pro设备，这将为数据收集提供更多可能性。通过这些数据，机器人可以学习到人类如何与现实世界进行交互，进一步促进了人机交互技术的发展。虽然项目需要使用Vision Pro设备和开发者配件，但这不影响人们对其开源项目的兴趣和关注，展现了对未来科技发展的热切期待。

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