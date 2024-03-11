三位作家起诉Nvidia指控AI芯片制造商侵犯版权

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:3月10日，三位美国作家向旧金山联邦法院针对芯片制造商Nvidia提起集体诉讼，指控该公司在未经授权的情况下使用他们的版权作品训练人工智能（AI）系统NeMo。

根据诉讼文件，作家布莱恩·基恩（Brian Keene）、阿卜迪·纳泽米安(Abdi Nazemian)和斯图亚特·奥南(Stewart O'Nan)声称，他们的作品是近20万本数据集中的一部分，这些数据集被用于训练NeMo模拟普通书面语言。不过，这些版权作品后来"因侵权指控"而从数据集中删除。

作家们表示，Nvidia"承认"使用了他们的作品训练AI系统，构成了版权侵权。他们正寻求过去三年内NeMo使用其作品而应得的赔偿金，具体金额未具体说明。

涉诉作品包括基恩的小说《幽灵漫步》、纳泽米安的小说《像爱情故事》以及奥南的中篇小说《龙虾的最后一夜》等。

Nvidia周日对此诉讼拒绝置评。而作家们的律师也未就此作出回应。

此案将Nvidia卷入了作家和出版商针对生成式AI系统的越来越多诉讼中。该类AI可根据文本、图像和声音等输入创建新内容。

Nvidia自称NeMo是一种快速且经济的生成式AI方式。而像Ope曾因使用相nAI及其合作伙伴微软（MSFT.O）创建的ChatGPT等也关技术而被起诉。

近年以来，凭借AI芯片的强劲需求，Nvidia股价自2022年底以来飙升近6倍，市值接近2.2万亿美元，成为投资者最青睐的科技公司之一。

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