​OpenAI董事会迎来新成员，Sam Altman回归及三位女性强人加盟

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:OpenAI 董事会最新宣布了重要变动，标志着 Sam Altman 的回归和三位杰出女性成员的加盟。这一决定不仅使得董事会的规模达到了八名成员，还为公司未来的发展注入了新的活力。

备受瞩目的是 Sam Altman 的回归，他曾在 OpenAI 有过卓越的贡献，而此次的回归将为公司带来更多战略性的领导力。同时，三位新加入的女性成员也给董事会注入了更多的多样性和专业经验。

新成员中，Sue Desmond-Hellmann 博士是一位在肿瘤学和生物技术领域有着丰富经验的专业人士。她曾在宝洁公司、Meta（Facebook）以及比尔及梅琳达·盖茨医学研究所担任要职，并在比尔及梅琳达·盖茨基金会担任首席执行官期间取得了卓越成就。

另一位新成员 Nicole Seligman 则是一位全球公认的企业领袖和律师。她在索尼公司担任全球法律顾问，并在之后担任索尼娱乐公司总裁，为公司法律和合规事务作出了重要贡献。

Fidji Simo 的加盟也为董事会带来了社交媒体和广告业务方面的丰富经验。她曾在 Facebook 担任应用程序副总裁，负责监督多个重要领域的发展，如动态消息、故事、广告等。

OpenAI 董事会主席 Bret Taylor 对新成员的加入表示热烈欢迎，强调她们的经验和领导力将在公司未来发展中发挥关键作用。这一变动将使得董事会更加全面地监督 OpenAI 的发展，确保公司履行使命，为全人类谋福祉。

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