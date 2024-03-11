美国普通家庭1.7万多倍！ChatGPT日耗电超50万度

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:近期有媒体披露，OpenAI旗下的热门聊天机器人ChatGPT的每日电力消耗惊人，可能超过50万千瓦时。这一数字相比美国普通家庭日均29千瓦时的用电量，显得尤为突出，高达近1.7万倍之多。

展望未来，随着生成式AI的广泛应用，其电力消耗恐怕还会进一步攀升。荷兰国家银行的数据科学家Alex de Vries在一项研究中预测，到2027年，整个人工智能行业每年的电力消耗将达到85至134太瓦时，这一数字几乎相当于肯尼亚、危地马拉和克罗地亚三个国家一年的总发电量。

然而，要精确评估AI行业的实际电量消耗并非易事。尽管大型科技公司在AI领域占据主导地位，但它们往往对自身的能源消耗情况保持沉默，这使得我们难以获得全面准确的数据。

此外，不同的人工智能模型在运行方式上存在的巨大差异，也为电量消耗的估算带来了额外的复杂性。这种差异不仅体现在模型的规模和复杂度上，还与模型的训练方式、运行环境以及使用频率等多种因素有关。

值得一提的是，英伟达在图形处理器市场的地位举足轻重，占据了约95%的市场份额。根据de Vries的估计，到2027年，整个AI行业的电量消耗将达到85至134太瓦时之间，这一数字之大，足以引发人们对全球电力供应的担忧。甚至有人认为，未来AI行业的电量消耗可能会占到全球电量的一半左右，这无疑是一个值得警惕的趋势。

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