小米14 Ultra钛金属特别版明日首销 售价8799元起

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:小米14Ultra钛金属特别版明天即将震撼首销，售价定为8799元。

这款小米14Ultra钛金属特别版，采用了高端奢华的钛金属材质，这一材质不仅轻盈坚固，更兼具出色的耐腐蚀性和生物相容性，展现了小米对工艺与品质的极致追求。

中框更是选用了TC-4超强钛合金，外观精致，内在抗压性能卓越，尽显匠心独运。屈服强度高达900兆帕，相比小米14Ultra标准版提升了214%，材料硬度更是提升了259%，为用户带来前所未有的坚固体验。

不仅如此，小米14Ultra钛金属版还采用了先进的注射成型工艺，保证了手机在拥有高强度的同时，也拥有舒适的手感，让每一次握持都成为一种享受。

在核心配置上，小米14Ultra钛金属特别版与常规版本并驾齐驱。它搭载了6.7英寸全等深微曲屏，配备高通第三代骁龙8处理器，徕卡全新Summilux四摄系统更是让人眼前一亮。其中，5000万像素索尼LYT900主摄、5000万像素3.2x长焦镜头、5000万像素5x长焦镜头和5000万像素超广角镜头，共同构成了强大的拍照系统，无论是日常拍摄还是专业摄影，都能轻松应对。

此外，小米14Ultra钛金属特别版还内置了5300mAh大容量电池，支持90W有线快充和80W无线快充，让用户告别电量焦虑。同时，它还支持双向卫星通信，让通信变得更加便捷。

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