龙珠周边销量暴增漫画卖空 中华商务图书回应：理性消费

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:全球漫画界遭遇沉重打击，知名漫画家鸟山明因急性硬膜下血肿不幸辞世，享年68岁。这位以《龙珠》等作品闻名于世的艺术家，他的离世令全球漫画迷深感震惊与悲痛。

鸟山明先生的离世消息一经传出，立刻引发了网友们的热议与缅怀。许多年轻粉丝选择通过抢购周边商品来表达对这位伟大漫画家的怀念之情。淘宝平台上，《龙珠》漫画及相关手办周边的销售量急剧上升，其中中华商务图书专营店在售的《龙珠》漫画大全套作品更是备受瞩目。短短不到一小时，库存便被抢购一空。

该店负责人透露，他从小便是《龙珠》的忠实粉丝，对于鸟山明先生的离世感到十分震惊和惋惜。店内一直销售正版《龙珠》漫画，销量一直较为稳定。然而，今晨成交量却突然激增，库存迅速告罄。为了回应粉丝们的热情，店铺已加班加点赶印，并呼吁大家理性消费。

鸟山明先生的离世不仅令粉丝们痛心疾首，也让漫画界失去了一位杰出的艺术家。他的创作生涯长达45年多，留下了众多经典作品，其中《龙珠》更是成为了一代人的共同记忆。官方发布的声明中，对鸟山明先生的离世表达了深深的哀悼，并感谢他对漫画事业的杰出贡献。

同时，官方也通报了葬礼的相关事宜。由于鸟山明先生生前追求宁静，因此葬礼将仅在家人和极少数亲属中举行。官方呼吁广大粉丝和媒体尊重他的遗愿，不要对家人进行采访，也不接受鲜花、吊唁礼品等。

在此，我们再次向鸟山明先生表示最深切的哀悼，并愿他的创作精神永远激励着我们前行。他的作品将永远熠熠生辉，成为漫画界不可磨灭的瑰宝。

（举报）