首页 > 业界 > 关键词  > 鸟山明最新资讯  > 正文

龙珠周边销量暴增漫画卖空 中华商务图书回应：理性消费

2024-03-08 17:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:全球漫画界遭遇沉重打击，知名漫画家鸟山明因急性硬膜下血肿不幸辞世，享年68岁。这位以《龙珠》等作品闻名于世的艺术家，他的离世令全球漫画迷深感震惊与悲痛。

鸟山明先生的离世消息一经传出，立刻引发了网友们的热议与缅怀。许多年轻粉丝选择通过抢购周边商品来表达对这位伟大漫画家的怀念之情。淘宝平台上，《龙珠》漫画及相关手办周边的销售量急剧上升，其中中华商务图书专营店在售的《龙珠》漫画大全套作品更是备受瞩目。短短不到一小时，库存便被抢购一空。

淘宝

该店负责人透露，他从小便是《龙珠》的忠实粉丝，对于鸟山明先生的离世感到十分震惊和惋惜。店内一直销售正版《龙珠》漫画，销量一直较为稳定。然而，今晨成交量却突然激增，库存迅速告罄。为了回应粉丝们的热情，店铺已加班加点赶印，并呼吁大家理性消费。

鸟山明先生的离世不仅令粉丝们痛心疾首，也让漫画界失去了一位杰出的艺术家。他的创作生涯长达45年多，留下了众多经典作品，其中《龙珠》更是成为了一代人的共同记忆。官方发布的声明中，对鸟山明先生的离世表达了深深的哀悼，并感谢他对漫画事业的杰出贡献。

同时，官方也通报了葬礼的相关事宜。由于鸟山明先生生前追求宁静，因此葬礼将仅在家人和极少数亲属中举行。官方呼吁广大粉丝和媒体尊重他的遗愿，不要对家人进行采访，也不接受鲜花、吊唁礼品等。

在此，我们再次向鸟山明先生表示最深切的哀悼，并愿他的创作精神永远激励着我们前行。他的作品将永远熠熠生辉，成为漫画界不可磨灭的瑰宝。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 2天销量涨超500% 娃哈哈官方店铺：备受感动 建议理性消费

    今日，娃哈哈官方旗舰店发布公告称，近期收到大家无数的关心与支持，店铺订单量明显增加，我们备受感动，为了保证大家能及时收到产品，公司安排了更多同事打包发货，请大家耐心等待，等不及的家人可申请退款退货。没能让大家有更好的服务体验，娃哈哈深表歉意，娃哈哈还建议大家理性消费，按需拍单，我们会继续努力。这让娃哈哈官方旗舰店销量暴涨，2月28日、29日娃哈哈官方旗舰店销量涨超500%。

  • 龙珠漫画作者鸟山明去世 享年68岁

    全球漫画界传来噩耗，知名漫画家鸟山明因急性硬膜下血肿不幸离世，终年68岁。这位以创作《龙珠》享誉世界的艺术家，他的离世给全球漫画迷带来了巨大的震撼和悲痛。愿他的创作精神永远激励着我们，继续前行。

    ​漫画界 ​鸟山明 ​龙珠

  • 龙珠》作者、日本著名漫画家鸟山明去世：享年68岁

    据鸟山明工作室最新公告，日本漫画家鸟山明于本月1日因急性硬膜下血肿去世，享年68岁，工作室衷心感谢大家对他的厚爱和友谊。作为日本超人气漫画作家，鸟山明的成名之作为《阿拉蕾》，代表作《龙珠》，在全世界都极受欢迎，其中《龙珠》风靡全球历久不衰，创造了远超过2亿5000万册的销售量。

    ​鸟山明 ​日本漫画家 ​漫画作家

  • 汽车1-2月销量出炉：同比暴增285%

    快科技3月1日，今日，岚图汽车公布了1-2月的销量成绩。数据显示，岚图汽车2023年1-2月累计销量2655辆;2024年1-2月累计销量10223辆，同比暴增285%。同时，岚图汽车也公布了2月单月的销量成绩:3182辆。同比增长了187%。根据此前报道，岚图汽车在2024年开年至今，汽车销量一直呈现增长趋势。2024年1月岚图汽车交付同比更是暴增355%。实际上，早在岚图2024年生态伙伴大会上，岚图官方�

  • 娃哈哈官方店铺销量2天涨超500%：AD钙奶销量第一 纯净水卖空

    快科技3月1日消息，2月25日，娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后因病逝世，享年79岁，全国网友都在用自己的方式悼念宗庆后。据国内媒体报道，近日，娃哈哈官方旗舰店销量出现暴涨，2月28日、2月29日娃哈哈官方旗舰店并未开启直播，但店铺销量涨超500%，销量第一商品为娃哈哈AD钙奶。有网友表示：AD钙奶好喝”我买了，本来还想买4.5L桶装水，有货我要买它个3个月的家庭用水

  • 中华人寿石家庄中支坚持以客户为中心 守护消费

    中华人寿石家庄中支喜获殊荣，在燕赵都市报、河北经贸大学金融学院主办的“聚力2023”第四届河北消费者年度满意金融品牌评选中荣膺“2023年度河北消费者服务满意保险公司”奖项。此项荣誉是对中华人寿石家庄中支为客户提供更便捷、更智能、更贴心，更有温度的保险保障服务的认可，更凸显了中华人寿石家庄中支在消费者权益保护和社会责任践行方面的杰出表现。中华人寿将秉持初心与使命，不断提升服务能力、创新服务手段，将服务往深里走、往实里走、往心里走，为河北经济社会发展和百姓民生福祉贡献“中华”力量。

  • 山姆回应三文鱼不再标注开袋即食：消费者体质差异 不推荐生食

    网络上出现了一则关于山姆会员店所售三文鱼的讨论。有网友发帖称，在购买的三文鱼包装上，已经看不到熟悉的“开袋即食”标识是建议“加热后烹饪食用”。山姆会员店将继续致力于提供高品质的商品和服务，以满足广大会员的需求。

  • 极氪官微发蔚来宣传 官方回应：小编手误

    极氪汽车官微发布了一篇宣传自家产品极氪007的文章，然却意外闹出了一个乌龙事件。原本应该配图的极氪007轿车图片，却错误地使用了友商蔚来汽车的产品ET7。截至2月21日，第10000辆极氪007车型量产下线，仅用了56天便实现了量产破万的壮举，再次创造了纪录。

  • 确诊罕见病 29岁美女作者瞎因病去世 母亲回应：肺部感染

    日前，有网友爆料，曾成功打造《楞次定律》《我不会喜欢你》的作者瞎书”不幸因病去世，年仅29岁。瞎书”的妈妈通过瞎书”微博发布消息称:书书已于今年1月5日因肺部感染经全力抢救无效离世。脊髓空洞症是脊髓的一种慢性、进行性的病变，其病变特点是脊髓内形成管状空腔以及胶质增生，常好发于颈部脊髓。

  • 春节假期多看 贵州、江西、广西地区的消费者在京东买最多

    如今，春节的“打开方式”越来越丰富，今年春节，也有不少人选择利用假期时间在家看书充电。京东年货节期间，众多类目的图书销售增长显著，尤其是各种新春图书礼盒，更成为备受消费者喜爱的“文化年货”。其中，京东图书数据显示，娱乐休闲、运动健身、教育考试类书籍成为今年春节期间最畅销的图书品类TOP3。不难看出，阅读偏好也体现了大众生活方式的转变。越�

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM