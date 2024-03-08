AI初创公司新旦智能完成千万级别天使轮融资 用于发展 xDAN 模型

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:「新旦智能」是一家新兴的人工智能初创公司，最近完成了千万级的天使轮融资。这轮融资是由全球化人工智能企业 APUS 和 AI 行业资深投资人周弘扬联合投资的。融资资金将用于进一步发展他们的 xDAN 模型，这个模型具有独特的高情商和强大的推理能力，旨在打造新一代 AI 原生产品，构建个性化的多模态智能体，为用户提供专属的智能服务体验。

「新旦智能」成立于2023年5月，目前正在致力于推进多模态 Agent 方向的产品级落地。团队由来自清华大学、加州大学伯克利分校、腾讯、Meta 等知名学府和科技巨头的顶尖人才组成，包括在全球开源 AI 社区中具有影响力的开发者和经验丰富的腾讯云架构专家。

创始人成一鹏 Shootime 在全球 LLM 开源社区有深入参与经验，同时也为多个著名的开源项目贡献，如 openOrca 和 NoursResearch。他的团队开发的模型在中文语言基准测试中表现卓越，在同理心和情商指标上甚至超越了 GPT-4。

在全球权威的 MT-Bench 榜单上，「新旦智能」凭借其7B 和30B 参数模型高居榜首，紧随 GPT-4之后。从模型的多维度指标分析可知，xDAN 模型在同理心和情商指标上已超越了 GPT-4。

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