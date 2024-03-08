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百度智能云企业知识管理平台“甄知”通过信通院大模型专项评估

2024-03-08 15:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:百度宣布，百度智能云旗下的企业知识管理平台 “甄知” 成为行业首个通过中国信通院基于大模型的知识管理专项评估的产品。甄知获得了优秀级（4+ 级）的评分，也是该次评估中的最高等级。评估涉及3个能力域，包括数据处理、知识抽取、知识融合、知识推理、知识建模、知识库自动构建等流程，覆盖了智能搜索、智能问答、智能生成等智能应用。

甄知在知识构建、知识计算、知识应用三大维度上都取得了领先业界的评分（4+ 级），性能和功能表现优异。产品基于大模型平台，全面重构了企业知识的生产、加工、组织、分发、应用全链条，提供了对话式搜索、对话式阅读、对话式创作等知识服务方式，拓展了传统知识服务边界，满足企业知识创造、获取和应用的需求，助力企业数字化转型和智能化升级。

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甄知已在能源、金融、水利、政务、汽车等多个行业规模化落地，为客户提供了能够提升经营管理效率的解决方案。在电力标准知识管理、金融客服知识管理、水利预案知识管理等场景中，甄知通过大模型能力挖掘、沉淀、共享、应用知识，提升了相关业务效率。

中国信通院的知识计算评估涵盖了知识图谱、智能知识库、企业知识管理、基于大模型的知识管理等领域，甄知通过了 “大模型 + 知识管理专项” 评估。

未来，百度智能云将继续基于大模型能力为企业知识管理赋能，打造沉浸式工作场景和业务模式，提高员工工作体验感，调动员工的知识创造积极性，实现数字化员工的转化和学习。

体验地址：https://zhenzhi.cloud.baidu.com/

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