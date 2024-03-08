华为回应P70延期发布：压根没公布过发布日期

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:据蓝鲸财经报道，近日，市场上有关华为P70系列手机延期发布的传闻引起了广泛关注。然而，华为内部知情人士在接受记者采访时却明确表示，公司从未对外公布过该系列的发布日期。

据该知情人士透露，过去华为发布新机时，往往会遵循一些固定的经验，比如选择某个特定的月份进行发布。但这并不意味着华为P系列手机的发布日期是固定不变的。事实上，每次新机的发布都会根据市场情况、技术准备等多种因素进行综合考量，并不存在一个固定的发布时间表。

此前，博主@数码闲聊站曾在社交媒体上爆料称，华为P70系列手机将延期发布。然而，这一说法似乎并不准确。华为内部知情人士的回应表明，公司从未正式宣布过该系列的发布日期，因此也不存在延期发布的情况。

尽管发布日期尚未确定，但关于华为P70系列手机的配置信息已经逐渐浮出水面。

据综合爆料显示，屏幕方面，标准版可能采用6.58英寸左右的2.5D1.5K LTPO屏幕，而Pro版则可能采用6.8英寸左右的同款屏幕，并采用等深四微曲设计。

相机方面，该系列手机将搭载OV50H或IMX989物理可变光圈，以及50MP超广角和50MP4x潜望长焦镜头等高端配置。

华为P70系列手机还将采用全新的卫星通讯技术和外观设计，为用户带来更加出色的使用体验。

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