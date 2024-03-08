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华为回应P70延期发布：压根没公布过发布日期

2024-03-08 15:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:据蓝鲸财经报道，近日，市场上有关华为P70系列手机延期发布的传闻引起了广泛关注。然而，华为内部知情人士在接受记者采访时却明确表示，公司从未对外公布过该系列的发布日期。

据该知情人士透露，过去华为发布新机时，往往会遵循一些固定的经验，比如选择某个特定的月份进行发布。但这并不意味着华为P系列手机的发布日期是固定不变的。事实上，每次新机的发布都会根据市场情况技术准备等多种因素进行综合考量，并不存在一个固定的发布时间表。

华为2

此前，博主@数码闲聊站曾在社交媒体上爆料称，华为P70系列手机将延期发布。然而，这一说法似乎并不准确。华为内部知情人士的回应表明，公司从未正式宣布过该系列的发布日期，因此也不存在延期发布的情况。

尽管发布日期尚未确定，但关于华为P70系列手机的配置信息已经逐渐浮出水面。

据综合爆料显示，屏幕方面，标准版可能采用6.58英寸左右的2.5D1.5K LTPO屏幕，而Pro版则可能采用6.8英寸左右的同款屏幕，并采用等深四微曲设计。

相机方面，该系列手机将搭载OV50H或IMX989物理可变光圈，以及50MP超广角和50MP4x潜望长焦镜头等高端配置。

华为P70系列手机还将采用全新的卫星通讯技术和外观设计，为用户带来更加出色的使用体验。

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