茅台公开高管薪酬：董事长2022年税前报酬超百万

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:茅台，作为中国顶尖的企业之一，其经济实力可谓雄厚。在刚过去的2023年，茅台集团交出了一份亮眼的成绩单，营业收入高达1644.8亿元，同比增长20.5%。

值得一提的是，茅台去年不仅营收可观，利润总额也达到了惊人的1083.5亿元，同比增长18.8%。这是茅台集团首次实现营收和利润双双突破千亿元大关，彰显了其强大的盈利能力和市场地位。

然而，对于这样一家赚钱能力极强的公司，其高管们的薪酬自然也成为人们关注的焦点。

茅台近日大方地公布了公司高管的薪酬情况，其中董事长丁雄军2022年的税前报酬为100.78万元。这一数字由两部分组成，应付薪酬为78.88万元，而社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分则为21.90万元。

与丁雄军薪酬相同的是时任集团公司总经理李静仁，其总薪酬也为100.78万元。其他高管的薪酬数据也一并公布，但均未超过百万，年薪大致在60-90万元之间。

对于这一薪酬水平，一些网友表示有些出乎意料，甚至有人调侃称自己的年薪都比这高。确实，相比于茅台集团一年超千亿元的利润，高管的年薪似乎并不算多。但这也从一个侧面反映了茅台在管理层薪酬方面的谨慎和务实态度。

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