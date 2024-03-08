苹果中国规格最高旗舰店即将开业 Apple静安将开幕

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:今日，苹果中国官网发布了新店预告页面，其中透露出“Apple静安”即将盛大开幕的喜讯。令人兴奋的是，苹果还特地为这次开业准备了iPhone版和MacBook版的限定壁纸，让粉丝们翘首以待。

据悉，上海静安店将是目前中国最高规格的苹果旗舰店，也是苹果在上海地区的第八家直营店。其地理位置极为优越，坐落于上海市静安区南京西路1699号，正好位于静安寺下沉式广场，北侧正对着静安寺的南门，无疑将成为该区域的一大亮点。

从曝光的装修信息来看，这家新的Apple Store预计占地面积达到3835平方米，总投资超过8340万元，显示出苹果对于上海市场的重视。其零售店等级更是仅次于纽约第五大道的全球苹果旗舰店，足见其地位之重要。

可以预见的是，当这家新的Apple Store开业后，必将吸引大量消费者和粉丝前来打卡，成为上海新的网红地标。

值得一提的是，苹果在上海已经拥有七家Apple Store，分别位于环贸iapm、南京东路、香港广场、环球港、七宝万科广场、上海国金中心IFC和合生汇，覆盖了陆家嘴、淮海路、七宝、五角场等多个重要的CBD商圈。如今，第八家直营店的加入，无疑将进一步巩固苹果在上海市场的地位，为广大消费者提供更多便捷、优质的购物体验。

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