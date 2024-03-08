Adobe将生成式AI技术Firefly引入移动端 Express应用

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:Adobe正式将其生成式人工智能（GAI）技术Firefly引入移动设备。最新版本的Adobe Express测试版在Android和iOS上都推出了Firefly GAI功能，为用户提供了更广泛的图像创建和编辑选项。

使用Firefly，用户只需输入文本提示，就能生成所需图像，并插入、删除或替换人物、物体和背景等元素。快捷操作让编辑、去背景和调整图像大小只需点击几下。

除了图像生成，Express移动应用还支持视频编辑、社交内容调度和协作等功能。Creative Cloud订阅用户还可以从Illustrator和Photoshop导入和编辑设计文件。

Adobe表示，Firefly GAI专为商用设计，生成的图像资产将带有"Firefly"标签，说明其使用了GAI技术。在测试期间，所有用户均可免费使用Firefly的高级功能，但未来或将转为每月10美元的订阅收费模式。

目前，iOS测试版的名额有限，需提前报名。而Android版Express新测试版已在大多数国家/地区的谷歌商店上架。

这一移动端整合意味着，Adobe正在将其人工智能生成能力从桌面端拓展至移动设备，以满足用户在不同场景下的创作需求，同时也将探索GAI技术的商业模式。

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