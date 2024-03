今日AI：GPT4强敌Inflection-2.5模型发布；Midjourney要推中国版APP；MovieLLM一句话生成电影

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

📰🤖📢AI新鲜事

媲美GPT4!InflectionAI发布Inflection-2.5版本模型高智商加高情商

Midjourney计划推出中国版MidjourneyDesktopApp

【AiBase提要:】 ⭐与Slack类似的中国版MidjourneyDesktopApp即将推出 ⭐新版本应用在总体设计上与官方版一致,但在内容组织和社交功能上有差异 ⭐增加更多管理功能以适应当地监管需求

Midjourneyv6版本describe功能上线生成的提示词更长更详细

【AiBase提要:】 ⭐️上传图片后会生成更长更详细的提示词 ⭐️更符合V6模型的倾向 ⭐️不会写提示词也能根据参考图生成类似的图片

Adobe将生成式AI技术Firefly引入移动端 Express应用

【AiBase提要:】 ⭐️ Adobe在移动设备上推出Firefly GAI功能 ⭐️ 用户只需输入文本提示即可生成所需图像 ⭐️ Express移动应用还支持视频编辑和社交内容调度 Firefly产品入口:https://top.aibase.com/tool/adobe-firefly

研究人员推新AI框架CyberDemo:通过视觉观察让机器人模仿学习

【AiBase提要:】 ⚙️CyberDemo在各种操作任务中表现更高成功率,尤其在处理未见过的物体时表现出色。 🌐CyberDemo的方法挑战了依赖真实示范数据的传统观念,展示了模拟数据的潜力。 🤖CyberDemo利用模拟人类示范数据完成真实世界机器人操纵任务,提高任务性能和泛化能力。 论文地址https://arxiv.org/abs/2402.14795 项目地址:https://top.aibase.com/tool/cyberdemo

Meta计划到2026年推出生成式AI模型,为Reels等提供支持

【AiBase提要:】 ⭕Meta计划推出新AI模型,支持视频内容领域。 ⭕目标是提高用户推荐参与度,转变为整体生态系统。 ⭕Meta扩大模型规模,希望成为一站式娱乐服务平台。

🤖📱💼AI应用

MyShell多语言、多口音文本转语音库MeloTTS开源

【AiBase提要:】 ⭐MeloTTS支持英语、西班牙语、法语、中文、日语和韩语等多种语言。 ⭐生成速度贼快,秒级转录 ⭐开发人员可以自由使用和修改MeloTTS,还有小部件生成器可扩展功能。 试玩地址:https://top.aibase.com/tool/melotts

MovieLLM:一个词或一句话就能合成电影级视频

NaturalSpeech3:可克隆音色和感情的语音合成系统

【AiBase提要:】 🚀使用神经编解码器进行语音波形分解,实现细致入微的语音建模。 📈NaturalSpeech3在质量、相似度、韵律和可懂度方面优于现有TTS系统。 🔍通过分解扩散模型生成自然语音,在LibriSpeech和Ravdess基准测试上表现出色。 项目网址:https://top.aibase.com/tool/naturalspeech-3

Design2Code:提供设计图,让多模态LLM自动生成前端代码

【AiBase提要:】 ⭐️生成AI在多模态理解和代码生成方面取得显著进展,为前端开发带来全新范式。 ⭐️研究人员对设计转换为代码任务进行系统研究,提出自动评估指标。 ⭐️GPT-4V表现出色,生成网页在视觉和内容方面有望取代原始参考网页。 项目入口:https://top.aibase.com/tool/design2code

今日Midjourney提示词分享:3.8女神特辑

3D cartoon style rendering, A beautiful woman stands behind a tulip flower, perfect facial details and exquisite character details. Panorama, large aperture, trendy fashion clothes, new trend portraits, vibrant colors, popMart production, delicate gloss, clean background,8K gradient translucent glass melt, frosted glass --niji6

横版:

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

竖版:

