今日AI：GPT4强敌Inflection-2.5模型发布；Midjourney要推中国版APP；MovieLLM一句话生成电影

PIXART-Σ是一个直接生成4K分辨率图像的扩散变换器模型，相较于前身PixArt-α，它提供了更高的图像保真度和与文本提示更好的对齐。PIXART-Σ的关键特性包括高效的训练过程，它通过结合更高质量的数据，从“较弱”的基线模型进化到“更强”的模型，这一过程被称为“弱到强训练”。PIXART-Σ的改进包括使用更高质量的训练数据和高效的标记压缩。