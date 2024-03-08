**划重点:** 1. 📌 联合国教科文组织研究发现，由OpenAI和Meta算法推动的全球最广泛使用的AI工具存在性别歧视。 2. 📌 专家评估了2种算法以及OpenAI的GPT-2和GPT-3.5，后者是广受欢迎的ChatGPT聊天机器人的驱动程序。 3. 📌 研究指出，大型语言模型（LLMs）显示了对女性的明显偏见，产生将女性与“家庭”、“家庭”或“孩子”等词语联系在一起的文本。

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:联合国教科文组织发布的研究报告指出，由OpenAI和Meta算法推动的全球最广泛使用的人工智能（AI）工具存在性别歧视现象。该研究中，专家评估了两种算法以及OpenAI的GPT-2和GPT-3.5，这两者分别是人们熟知的聊天机器人ChatGPT的免费版本的驱动程序。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

研究发现，被业界称为大型语言模型（LLMs）的算法表现出“对女性的明确偏见”。这些程序生成的文本将女性的名字与诸如“家庭”、“家庭”或“孩子”等词语联系在一起，而将男性的名字与“商业”、“薪水”或“职业”等词汇联系在一起。女性在这些文本中主要被描绘为妓女、厨师或家务助手，而男性则被描绘为担任教师、律师和医生等高地位职务。

尽管GPT-3.5相较于另外两个模型更少存在偏见，但与其闭源模型不同，研究作者赞扬Llama2和GPT-2是开源的，允许对这些问题进行仔细审查。

联合国教科文组织的数字政策专家Leona Verdadero表示:“AI公司实际上并没有为所有用户提供服务。”教科文组织总干事Audrey Azoulay指出，由于公众日益在日常生活中使用AI工具，因此有必要对这些应用程序展现性别偏见的问题提出关切，因为它们有潜力在微妙中改变人们的看法。

该研究报告发布于国际妇女节，教科文组织敦促AI企业雇佣更多女性员工和少数族裔，并呼吁政府通过法规确保道德AI的应用。这一发现引发了对AI伦理和性别平等的深刻反思，强调了AI技术对社会认知和公平性的潜在影响。

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