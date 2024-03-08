2024年世界人工智能大会（WAIC）7月4日至6日将于上海召开

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:世界人工智能大会（WAIC）是全球人工智能领域最具影响力的年度盛会之一。2024年WAIC启动会于近日举行，宣布本届大会将于7月4日至6日在上海召开。

大会组委会公布了2024年WAIC的首批合作机构和企业名单，阵容庞大，囊括了国内外一流科研机构、权威组织、行业巨头和创新公司。

首批签约合作单位包括阿里云、东浩兰生会展集团、IEEE、蚂蚁集团、商汤科技、上海临港科创投资公司、上海人工智能实验室、中国工程院院士成果中心等。

首批合作机构则有北京科智院、IEEE、国际电联、联合国工发组织、伦敦促进署、清华大学、AI安全中心、上海AI实验室、工程院成果中心、工业互联网研究院、信通院等单位。

合作企业阵容同样星光熠熠，包括阿里巴巴、百度、金山办公、达闼机器人、华为、交行、京东云、蚂蚁集团、商汤、上海无问芯穹等知名公司，以及特斯拉、运营商三大集团等。

据介绍，上届WAIC取得了优异成绩，线下参会人数突破17.7万，全网曝光量逾64亿，成绩历史最好。本届大会将延续办展规模，力求为业界提供更具价值的交流平台。

预计2024年WAIC将聚集全球人工智能领域的杰出科学家、行业领袖和创新企业，就人工智能发展现状和趋势展开深入探讨，必将再次成为全球瞩目的AI盛会。

（举报）