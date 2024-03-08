陈睿称B站虚拟主播在国内：将提升直播业务经营质量

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:在近日发布的2023年第四季度及全年财报之后，B站管理层团队，包括董事长兼CEO陈睿、副董事长兼首席运营官李旎、以及首席财务官樊欣等人，共同参与了财报电话会议。

当分析师对B站的直播业务提出相关问题时，陈睿详细阐述了该平台直播业务的特色和优势。他表示，B站的直播内容大多与公司的“特色和优势品类”紧密相连，与公司在视频领域的竞争优势相契合。

陈睿特别强调了B站在虚拟主播领域的领先地位，他自信地表示:“在虚拟主播这一领域，我们国内应该是最强势的，遥遥领先其他竞争对手。”同时，他还提及了知识类直播，特别是法律类直播，在B站上的流行程度是其他平台难以比拟的。

谈及今年直播领域的规划，陈睿透露，今年的工作重点将放在提升直播业务经营的质量上。他强调:“我们将更加关注毛利润和毛利率的提升，致力于提高业务增长的质量。”

B站今日发布的财报数据显示，截至12月31日的2023年第四季度，公司总净营收为63亿元，同比增长3%。虽然当期净亏损为13亿元，但同比收窄了13%。若不计入某些特定项目的影响，调整后的净亏损为5.558亿元，同比收窄幅度更是高达58%。

回顾全年，B站2023年的总营收达到225亿元，同比增长3%。全年净亏损为48亿元，同比收窄36%。同样地，在排除特定项目后，调整后的净亏损为34亿元，同比收窄幅度达到49%。这些数据不仅展现了B站业务的稳健增长，也预示了公司在未来实现盈利的潜力。

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