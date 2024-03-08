荣耀Magic6 RSR保时捷设计将于3月18日发布

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:荣耀手机今日公布，定于3月18日19:30举办盛大的春季旗舰新品发布会。届时，备受瞩目的荣耀Magic6至臻版、荣耀Magic6RSR保时捷设计以及荣耀首款AI PC——荣耀MagicBook Pro16将携手亮相，为市场带来全新的科技体验。

其中，荣耀与保时捷设计联手打造的全新旗舰手机——荣耀Magic6RSR保时捷设计，其命名中的RSR寓意着超凡的产品力。在跑车界，RSR的稀缺性远胜于RS，因此这款新品也预示着其不凡之处。

据了解，荣耀Magic6RSR保时捷设计将率先搭载豪威OV50K传感器，其CMOS尺寸高达1英寸，与索尼LYT900等国际大牌传感器不相上下。值得一提的是，OV50K传感器还全球首发了LOFIC技术，能够在拍摄高亮度画面时保持亮处不过曝，有效避免饱和溢出，为用户带来更加清晰、细腻的画面。

荣耀CEO赵明对这款新品充满信心，他表示:“Magic6RSR保时捷设计将拥有顶级的屏幕、卓越的续航能力以及出色的鹰眼相机抓拍体验，它无疑是一款非常强大的手机。”

在核心配置方面，荣耀Magic6RSR保时捷设计继承了高通骁龙8Gen3、卫星通信、巨犀玻璃、可变光圈以及第二代青海湖电池等一系列高端配置，为用户带来更加全面、强大的使用体验。

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