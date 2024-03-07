Midjourney计划推出中国版Midjourney Desktop App

站长之家（ChinaZ.com）3月7日 消息:Midjourney Office Hour本周宣布，他们正在与中国的员工合作，计划推出一个类似于Slack的中国版Midjourney Desktop App。这个新版本的应用在总体设计上与官方版一致，但在组织内容的方式、社交功能以及针对当地监管机构的管理功能上存在差异。

新版本的应用会有一些独特的特性，用于以不同方式组织内容。与此同时，它的社交功能会相对较少，但会增加更多的管理功能以适应当地监管需求。

此外，Midjourney最近发现了许多使用自动化操作对服务器造成过度负担的账户，并决定实施更严格的监控措施。对于违规账户，他们可能会采取永久封禁的措施。例如，他们因为Stable Diffusion的相关人员抓取图像给服务器带来压力，已经封禁了所有的相关账户。

在其他的新进展中，Midjourney引入了新的样式参考系统，这个系统将使用户能够更容易地在不同图像之间进行操作。例如，如果你想要在不同的照片上的相同衬衫上加上相同的Logo，这个新系统可以帮助你实现。

虽然样式参考和角色参考将支持多个角色，但一次只能支持一个角色。这意味着虽然可以在创作中使用多个角色，但系统一次只能针对一个角色进行风格或特征的调整。由于考虑到内容的敏感性，Midjourney可能会实施严格的审核机制，尤其是对于非Midjourney制作的图像。

Midjourney还将引入不同级别的角色参考和角色参考权重。通过调整权重，用户可以控制模仿的程度，比如高权重会尝试模仿发型和服装，低权重则主要关注脸部。这对于保持角色不变而改变风格（或反之）的创作非常有用。

最后，Midjourney正在开发一个名为“样式探索器”的功能，它类似于一个随机样式生成器，帮助用户探索和尝试不同的创作风格，增加创作的多样性和趣味性。

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