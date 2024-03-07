Voicepanel：利用AI进行语音或视频采访

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:Voicepanel是一个利用AI进行语音或视频采访的产品，帮助企业以较低成本获取客户反馈，远比传统的人工访谈更便宜。其使用户能够在短时间内进行大量对话，获取比传统调查更深入的洞察。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/voicepanel

通过利用AI技术，Voicepanel为企业提供了一种以前所未有的速度和规模收集详细反馈的方式。这有助于企业更深入地了解客户，包括他们的想法和行为背后的动机，从而打造更受欢迎的产品。

Voicepanel通过创造性的示例展示了其语音访谈体验。这些示例涵盖了各种用例，从网站重新设计的反馈到市场研究和概念测试，展示了Voicepanel的多功能性和适用性。

该平台受到Y Combinator的支持，显示了其在创业生态系统中的认可和影响力。这也增加了用户对Voicepanel的信任和信心，使其成为一个可靠的反馈收集工具。

Voicepanel是一个利用AI技术帮助企业收集客户反馈的创新产品。它通过提供成本更低、速度更快且更具深度的反馈收集方式，为企业打造受欢迎的产品提供了有力支持。

（举报）