尼康收购RED上热搜 后者为美国电影摄影机制造商

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:今日，尼康公司对外发布重要公告，宣布已达成收购RED.com LLC的100%已发行会员权益的协议。这一收购完成后，RED将成为尼康的全资子公司，共同开启新的篇章。经过与RED创始人James Jannard及现任总裁Jarred Land的的深入协商，双方已达成初步共识，但尚需满足协议中规定的特定成交条件。

RED公司自2005年创立以来，一直在数字电影摄影机领域走在行业前沿。其推出的RED ONE4K等产品，不仅定义了行业标准，更凭借其专有的RAW压缩技术，打造出尖端产品V-RAPTOR [X]，赢得了业界的广泛赞誉。RED因其在电影业的杰出贡献荣获奥斯卡金像奖，并成为众多好莱坞大片的首选摄影机品牌。全球导演和电影摄影师对RED的创新精神和针对顶级电影制作而优化的图像质量给予了高度评价。

尼康表示，此次收购是尼康与RED共同追求客户满意度的结果，旨在将两家公司的优势进行深度融合。尼康在产品开发、可靠性、图像处理、光学技术和用户界面等方面的专业知识，与RED在电影摄影机领域的技术积累，包括其独特的图像压缩技术和色彩科学，将共同推动专业数字电影摄影机市场的创新与发展。

展望未来，尼康将借助此次收购，进一步扩大在快速增长的专业数字电影摄像机市场的份额。以两家公司的业务基础和网络为依托，尼康承诺将继续开发令人期待的新产品，不断突破电影和视频制作的边界，为行业带来更加卓越的用户体验。

此次收购不仅标志着尼康在数字电影摄影机领域迈出了重要的一步，也预示着两家公司将携手共创更加辉煌的未来。

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