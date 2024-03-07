今日AI：Stability AI不讲武德被Midjourney封禁；Claude3颠覆物理/化学；AI美女抖音带货月入5万

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📰🤖📢AI新鲜事

Midjourney封禁Stability AI 禁止后者员工使用软件

【AiBase提要:】 🛡️ StabilityAI数据工程师恶意攻击Midjourney服务器，尝试批量爬取 MJ 所有的图片和提示词导致服务中断24小时。 🛡️ Midjourney怒了，决定暂时封禁StabilityAI员工使用其软件。第三方 API 需要注意，可能会被打击。 🛡️ Stability AI CEO Emad否认知情，公司使用合成数据和其他数据进行模型训练。

Claude3颠覆物理/化学!2小时破解博士一年实验成果

【AiBase提要:】 🔍 博士研究成果被Claude3轻松实现，化学、物理学、语言学都被颠覆。 🔍 化学博士实验成果被Claude3在2小时内破解，方案更简洁且成本仅需5美分。 🔍 物理学博士发现Claude3直接发明出其未发表论文中的算法，震惊不已。 论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ma902251n

谷歌Gemini翻车内幕被曝光:内部管理混乱，生图机制过分 “多元化”

【AiBase提要:】 ⭐️ 内部 “多元化” 政策影响图片生成流程 🔥 谷歌Gemini生成一张图实际上要经过三个模型 🚨 谷歌内部存在“恐惧文化”，员工受到DEI文化影响，管理混乱问题凸显

零一万物发布新一代AI模型Yi-9B，专为中英双语场景优化

AI美女抖音带货，月入5万，数字人带货的最新玩法

风投界再变得疯狂:见一家小型AI公司创始人要交100美金

【AiBase提要:】 ⭐ 风投市场仍泡沫化，创始人要求投资者支付100美元才能见面; ⭐ 初创公司难筹资，但幸运者市场依旧泡沫化，融资轻松; ⭐ 投资者需付费见面，风投热度再现，公司资本稀缺，行业调整加剧。

90后父母开始用AI哄孩子 听了AI的回答孩子立马不哭了

【AiBase提要:】 🤖 AI技术安抚孩子，回答教育父母和其他家长行为是否正确 📈 清华北大学霸夫妇使用AI技术哄孩子成功，改变了父母对AI的看法 👶 AI技术应用于育儿方式，为父母提供新的解决方案

艺术博主因AI翻车，揭开AI协同创作的风险

【AiBase提要:】 ⭐️ 艺术博主@曾bobi利用AI作画，引发争议，揭示了AI协同创作的风险。 ⭐️ AI技术在创作领域迅速发展，但仍存在着不少灰色地带。 ⭐️ 艺术博主因使用AI作画，失去了粉丝的信任，引发舆论哗然。

🤖📱💼AI应用

华人创业者推出AI视频生成工具Haiper

Simply News:利用AI查找新闻并转成播客

【AiBase提要:】 ⭐ Agents自动查找特定领域新闻 ⭐ The Sorter筛选相关重要新闻 ⭐ The Pitcher制作引人入胜提案 体验地址:https://top.aibase.com/tool/simplynews-ai

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今日提示词分享:虔诚祈祷的白衣美女

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