学生起诉丰巢退还1元保管费获法院支持

站长之家（ChinaZ.com）3月7日 消息:据南方都市报报道，上海大学法学院研究生艾震因一元快递保管费问题，将深圳市丰巢科技有限公司告上了法庭。经过法院的审理，艾震于3月5日收到了深圳前海合作区人民法院的判决书，法院对其诉求表示支持。然而，丰巢科技在3月6日表示，已对判决进行上诉。

据了解，去年8月30日，艾震的快递被快递员放入了丰巢快递柜中。艾震随后收到了丰巢的短信通知，但短信中仅包含取件码，并未明确告知超时将收费。直到次日，艾震再次收到短信，才得知包裹即将超过免费保管期，超时将按每小时0.5元的标准收费，最高不超过3元。然而，由于当时艾震已经入睡，并未注意到这一信息。

艾震表示，他在次日上午致电丰巢客服，询问是否可以取消保管费。客服表示，如果他想取消保管费，他们可以在晚上8点前帮助免费打开快递柜。但由于工作原因，艾震无法在指定时间内取件。晚上8点40分，他再次尝试联系客服，但未能接通人工客服热线。随后，他支付了1元保管费并取出了快递。

艾震对此表示不满，并起诉丰巢科技，要求返还保管费，并希望丰巢在提供快递柜保管服务时明确告知收费标准。

在3月5日的判决中，法院认定丰巢客服曾同意帮助艾震免费打开快递柜，即已同意免收保管费。因此，法院支持艾震要求返还1元保管费的诉求，但驳回了其他诉讼请求。丰巢需负担案件受理费。

然而，对于法院的判决，丰巢科技在3月6日表示已经向法院递交上诉状，等待二审法院的受理和排期开庭。丰巢科技负责人表示，他们的柜机收费标准为18小时内免费，超时后按每小时0.5元收费，最高不超过3元。对于符合退款条件的特殊情况，消费者可以联系客服进行退款。

这一案件引起了广泛关注，也引发了公众对于快递柜收费标准的讨论。消费者期待更加透明、合理的收费标准，而企业也需要在提供服务的同时，充分尊重消费者的权益。

（举报）