高合高管邀请贾跃亭下周回国：看看中国的新能源发展

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:法拉第未来近日对陷入“破产边缘”的高合汽车提起诉讼，同时贾跃亭公开发文猛烈抨击，指责丁磊和高合汽车涉嫌盗窃及侵犯FF的知识产权、技术数据和商业机密。

贾跃亭在最新的文章中再次猛烈攻击高合汽车，并附上视频证据，坚称高合汽车的外观设计是剽窃而来。他强调，任何明眼人都能看出高合的行为是在剽窃、说谎、蒙蔽用户和欺骗投资人。贾跃亭进一步指责高合汽车已经到了需要用一个谎言来掩盖另一个谎言的地步。

对于贾跃亭的指责，高合汽车的高管杨悦卿在今日的直播中进行了回应。他直言不讳地表示，高合汽车不怕与法拉第未来对簿公堂，并质疑如果高合没有窃取商业机密，那么它如何能在远低于行业平均研发、交付周期的时间内推出产品。

杨悦卿还向贾跃亭发出邀请，建议他回国看看中国新能源产业的发展速度，尤其是新能源汽车的突飞猛进。他强调，中国的制造速度已经与往日不可同日而语。

在直播中，杨悦卿还透露，高合汽车目前尚未收到任何法院的正式通知或信函，因此他们对于这起诉讼的真实性表示怀疑，认为这可能只是法拉第未来的一种互联网营销策略。

据了解，丁磊曾在2015年加入乐视汽车，担任乐视超级汽车的联合创始人及中国及亚太区全球副董事长兼CEO。离开乐视汽车后，他在2017年创立了华人运通技术有限公司，并推出了高合汽车HiPhi X。此次事件无疑给高合汽车和丁磊带来了不小的压力。

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