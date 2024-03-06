Simply News：利用AI查找新闻并转成播客

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:一款名为Simply News的应用近日引起了人们的关注，它采用了一种独特的方式，通过使用Agents自动查找特定领域的新闻内容并生成播客。这一技术的出现，让人们看到了AI在新闻播报领域的新可能性。

体验地址：https://top.aibase.com/tool/simplynews-ai

Simply News的Agents主要由四部分组成，各有其独特的功能。

1、The Sorter负责扫描大量的新闻源，根据文章的相关性和对播客类别的重要性进行筛选，确保选出的新闻内容既相关又重要。

2、The Pitcher为每篇筛选出的文章制作引人入胜的提案，考虑文章呈现的叙事角度，使得每一篇新闻都能以最吸引人的方式呈现。

3、The Judge出场，它负责评估提案并做出编辑决定，选择哪些应该被报道，确保播客的内容质量。

4、The Scripter为Judge选中的文章草拟吸引人的脚本，确保听众能清晰、准确地理解新闻内容。

Simply News的出现，让人们看到了AI在新闻播报领域的新可能性。相对于AI生成视频，自动生成对应播客的技术可能更成熟，最近也看到了很多探索，比如Perplexity也有个类似的播客。这种技术的成熟，可能会对未来的新闻播报产生深远影响。

Simply News是一款创新的应用，它通过使用Agents自动查找特定领域的新闻内容并生成播客，让人们看到了AI在新闻播报领域的新可能性。这款应用的出现，可能会对未来的新闻播报产生深远影响。

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