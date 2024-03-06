OpenAI回应马斯克起诉，初期仅投入4500万美元就想取得控制权

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:在最新回应中，OpenAI对马斯克的起诉提出了明确回应，揭示了有关融资和公司使命的关键细节。OpenAI指出，自2015年成立以来，马斯克仅投入4500万美元，远低于其最初承诺的10亿美元。此外，公司还成功从其他捐赠者募得超过9000万美元，用于支持其研究工作。

马斯克在起诉中声称，OpenAI违反了其初始的合同协议，放弃了非营利性质，转而追求利润。OpenAI成立初期的协议要求公司将其技术“免费提供”给公众，但据马斯克称，公司已经改变了其重心，将其优先目标从开源转向为微软最大化利润。

OpenAI回应中强调，由于开发人工通用智能（AGI）所需的巨大计算资源，公司认识到年度成本将达到数十亿美元。为了确保获得所需的资金和资源，公司意识到转变为营利性结构是必要的。这一认识引发了马斯克与其他创始人之间的分歧，马斯克提出将OpenAI与特斯拉合并或完全控制，但最终离开公司。

OpenAI表示，其使命是确保AGI惠及全人类，包括开发安全和有益的AGI，并促进公众广泛使用其工具。公司指出，其技术正在肯尼亚和印度等地应用，以赋能人们并改善其日常生活。在回应马斯克对OpenAI放弃开源原则的指责时，公司强调马斯克曾同意随着组织在AGI开发方面取得重大进展，逐渐转变为不再完全透明。

OpenAI的这场高风险法律战可能对人工智能的未来方向和发展速度产生重大影响，同时也可能改变行业主要参与者之间的力量平衡。

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