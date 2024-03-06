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今日AI：字节出手解救Stable Diffusion用户；抖音AI盯上你的”搭子“；猫被AI换脸找谁说理

2024-03-06 15:05 · 稿源：站长之家

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

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🤖📱💼AI应用

字节发布ResAdapter可以解决StableDiffusion肢体异常、画面崩坏问题

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【AiBase提要:】

⭐ResAdapter解决StableDiffusion生成大图和非训练分辨率图像问题

⭐ResAdapter与现有IPadapter和Controlnet模型兼容

⭐ResAdapter可以生成动态分辨率图像，提高处理效率

项目地址:https://top.aibase.com/tool/resadapter

模型下载:https://github.com/bytedance/res-adapter

阿里巴巴推出高保真图像到视频生成框架AtomoVideo

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【AiBase提要:】

⭐多粒度图像注入技术提高视频保真度

⭐官方称可实现更大的运动强度，一致性和稳定性

⭐从演示看，生成的视频质量和sora相比差距较大，有待提升

项目地址:https://huggingface.co/papers/2403.01800

抖音推出全新AI社交产品“话炉” 能陪你闲扯还能讲故事、猜谜语

【AiBase提要:】

⭐ 抖音推出全新AI社交产品“话炉”，用户可以与AI角色实时聊天互动。

⭐ “话炉”基于AI技术，提供多种风格的智能体，满足用户需求。

⭐ 产品技术提升，提供高体验自由度的互动式娱乐内容。

QQ测试AI对话功能“AI聊天搭子” 一个人也可以不孤单

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【AiBase提要:】

🤖 QQ正在内测AI聊天搭子功能

🔥 用户可选择不同类型虚拟角色实时聊天

💬 普通用户每天可聊100条消息，会员用户400条

百度Comate升级:推出Comate+开放平台和AutoWork私人研发助理

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【AiBase提要:】

🚀 Comate开放平台深度结合知识、第三方服务和编程能力，提升准确率、连接GitHub等。

🔧 AutoWork私人研发助理可生成代码、智能问答，提升开发者体验。

🌟 百度Comate升级提供易用研发平台，定制能力，助企业提升软件研发效率。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/comate

📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI公开回应驳回马斯克所有主张 邮件细节曝光

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【AiBase提要:】

📧 OpenAI回应驳回马斯克所有主张，马斯克要求OpenAI开放技术并提供资金

📧 详述使命追求与资金分歧，OpenAI坚持使命造福人类不是追求利润

📧 双方分歧无法解决，马斯克计划建立竞争对手

AI说唱“入侵”影视号:单条视频获赞200万，月涨粉50万

【AiBase提要:】

⭐️ AI生成说唱歌词，引爆影视解说号热潮

⭐️ 抖音账号用AI解说电影一个月涨粉50万

⭐️ 说唱歌词由ACE Studio这款AI软件生成

产品入口:https://top.aibase.com/tool/ace-studio

小红书博主吐槽自家猫被AI换脸 百万网友围观

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【AiBase提要:】

🐱 AI换脸引发猫主人吐槽，揭示AI图像与真实图像细节相似性及不合理之处。

🚫 法律上动物缺乏肖像权，但滥用AI换脸技术或导致法律问题如版权侵权。

💻 AI图像检测工具开发加速，提醒公众识别真伪信息，对AI换脸技术潜在风险有更深认识。

B站视频爆火新秘籍:up主用AI还原网络热梗获赞超15万

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【AiBase提要:】

🔹 一种全新的网络梗由抖音博主首创，UP主利用AI技术将其呈现出来

🔹 网友们纷纷模仿梗的风格，创造更多荒诞组合调侃娱乐

🔹 AI工具将网络梗转化为可视化图像，拓展梗的传播维度，提供新的理解和欣赏方式。

You.com AI搜索与浏览应用全新升级，已成为iOS17.4欧盟用户的默认浏览器之一

【AiBase提要:】

⭐ You.com成为欧盟iOS17.4默认浏览器，展示领先地位。

⭐ CEO Richard Socher表示通过引入“Ask AI”功能和更新设计提升用户体验。

⭐ 新功能包括“Ask AI”、更新的界面设计和增强的移动主页。

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今日AI提示词:酷酷的土豆哥

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图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

A personified image of a small potato，potato looks like a cool rock star wearing a baseball suit， with white sneakers，Create a potato3D animated character in a modern， wearing a cool hoodie set， stylish setting. The character should be wearing a baseball cap with a logo， sunglasses， a gold chain necklace， and a pair of high-top sneakers. The character is holding a glass of beer and is posing confidently. The background should be a vibrant， neon-lit bar or club with a cool， contemporary vibe --ar3:2--v6.0--style raw

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