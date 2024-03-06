今日AI：字节出手解救Stable Diffusion用户；抖音AI盯上你的”搭子“；猫被AI换脸找谁说理

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🤖📱💼AI应用
字节发布ResAdapter可以解决StableDiffusion肢体异常、画面崩坏问题
【AiBase提要:】
⭐ResAdapter解决StableDiffusion生成大图和非训练分辨率图像问题
⭐ResAdapter与现有IPadapter和Controlnet模型兼容
⭐ResAdapter可以生成动态分辨率图像，提高处理效率
项目地址:https://top.aibase.com/tool/resadapter
模型下载:https://github.com/bytedance/res-adapter
阿里巴巴推出高保真图像到视频生成框架AtomoVideo
【AiBase提要:】
⭐多粒度图像注入技术提高视频保真度
⭐官方称可实现更大的运动强度，一致性和稳定性
⭐从演示看，生成的视频质量和sora相比差距较大，有待提升
项目地址:https://huggingface.co/papers/2403.01800
抖音推出全新AI社交产品“话炉” 能陪你闲扯还能讲故事、猜谜语
【AiBase提要:】
⭐ 抖音推出全新AI社交产品“话炉”，用户可以与AI角色实时聊天互动。
⭐ “话炉”基于AI技术，提供多种风格的智能体，满足用户需求。
⭐ 产品技术提升，提供高体验自由度的互动式娱乐内容。
QQ测试AI对话功能“AI聊天搭子” 一个人也可以不孤单
【AiBase提要:】
🤖 QQ正在内测AI聊天搭子功能
🔥 用户可选择不同类型虚拟角色实时聊天
💬 普通用户每天可聊100条消息，会员用户400条
百度Comate升级:推出Comate+开放平台和AutoWork私人研发助理
【AiBase提要:】
🚀 Comate开放平台深度结合知识、第三方服务和编程能力，提升准确率、连接GitHub等。
🔧 AutoWork私人研发助理可生成代码、智能问答，提升开发者体验。
🌟 百度Comate升级提供易用研发平台，定制能力，助企业提升软件研发效率。
产品入口：https://top.aibase.com/tool/comate
📰🤖📢AI新鲜事
OpenAI公开回应驳回马斯克所有主张 邮件细节曝光
【AiBase提要:】
📧 OpenAI回应驳回马斯克所有主张，马斯克要求OpenAI开放技术并提供资金
📧 详述使命追求与资金分歧，OpenAI坚持使命造福人类不是追求利润
📧 双方分歧无法解决，马斯克计划建立竞争对手
AI说唱“入侵”影视号:单条视频获赞200万，月涨粉50万
【AiBase提要:】
⭐️ AI生成说唱歌词，引爆影视解说号热潮
⭐️ 抖音账号用AI解说电影一个月涨粉50万
⭐️ 说唱歌词由ACE Studio这款AI软件生成
小红书博主吐槽自家猫被AI换脸 百万网友围观
【AiBase提要:】
🐱 AI换脸引发猫主人吐槽，揭示AI图像与真实图像细节相似性及不合理之处。
🚫 法律上动物缺乏肖像权，但滥用AI换脸技术或导致法律问题如版权侵权。
💻 AI图像检测工具开发加速，提醒公众识别真伪信息，对AI换脸技术潜在风险有更深认识。
B站视频爆火新秘籍:up主用AI还原网络热梗获赞超15万
【AiBase提要:】
🔹 一种全新的网络梗由抖音博主首创，UP主利用AI技术将其呈现出来
🔹 网友们纷纷模仿梗的风格，创造更多荒诞组合调侃娱乐
🔹 AI工具将网络梗转化为可视化图像，拓展梗的传播维度，提供新的理解和欣赏方式。
You.com AI搜索与浏览应用全新升级，已成为iOS17.4欧盟用户的默认浏览器之一
【AiBase提要:】
⭐ You.com成为欧盟iOS17.4默认浏览器，展示领先地位。
⭐ CEO Richard Socher表示通过引入“Ask AI”功能和更新设计提升用户体验。
⭐ 新功能包括“Ask AI”、更新的界面设计和增强的移动主页。
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今日AI提示词:酷酷的土豆哥
图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
A personified image of a small potato，potato looks like a cool rock star wearing a baseball suit， with white sneakers，Create a potato3D animated character in a modern， wearing a cool hoodie set， stylish setting. The character should be wearing a baseball cap with a logo， sunglasses， a gold chain necklace， and a pair of high-top sneakers. The character is holding a glass of beer and is posing confidently. The background should be a vibrant， neon-lit bar or club with a cool， contemporary vibe --ar3:2--v6.0--style raw
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