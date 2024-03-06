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抖音推出全新AI社交产品“话炉” 能陪你闲扯还能讲故事、猜谜语

2024-03-06 14:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:据Tech星球的报道，抖音再次推出了全新的社交产品“话炉”，这次加入了AI的元素。继多闪、飞聊之后，抖音再次在社交领域发力。

“话炉”是一款基于字节旗下云雀大模型驱动的角色聊天产品。用户可以通过与个性鲜明、背景各异的AI角色实时聊天互动，满足闲谈生活日常、进行深入交流或演绎剧情故事等需求。这一创新的社交方式，无疑为用户提供了全新的互动体验。

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当用户进入“话炉”后，会显示由话炉推荐的AI虚拟角色聊天界面。用户可以通过文字输入或语音输入与虚拟角色对话。虚拟角色会根据用户提供的对话内容结合自身的任务设定进行回复。在与虚拟角色进行多番交互的过程中，用户可以施以决策来影响对话内容的发展，从而打造丰富的故事世界。

如果用户对当前的虚拟角色没有太多兴趣，他们可以像刷短视频那样进行切换，刷新出其他虚拟角色，体验不同风格类型的虚拟角色聊天互动。目前，话炉内置多种风格的智能体，如言情、玄幻、猜谜等，以满足不同用户的需求。

据悉，“话炉”在技术层面上有着较大的提升，能够提供基于AI的高体验自由度的互动式娱乐内容为核心功能的技术服务。话炉还接入了利用深度神经网络、强化学习等技术训练的大规模语言模型以及其他模型及服务。这些模型采用对话格式，可以根据用户输入的指令，通过自动化分析后生成参考信息。

目前，该产品还处于早期阶段，但其未来的发展潜力巨大。抖音的这一全新尝试，无疑为社交领域带来了新的想象空间，也为AI技术的应用提供了新的可能。

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